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布林肯：北京報復制裁 只會令國際更關注其迫害人權

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布林肯：北京報復制裁 只會令國際更關注其迫害人權

記者張文馨／華盛頓報導
美國國務卿布林肯。(路透)
美國國務卿布林肯。(路透)

中國外交部26日宣布制裁美國國際宗教自由委員會前委員摩爾（Johnnie Moore），美國國務卿布林肯（Antony BLinken）27日譴責此事。

這波制裁與報復自拜登政府上任就展開，布林肯關切新疆人權議題，延續前任龐培歐政策，3月加碼制裁2名新疆官員，並聯合歐盟、加拿大和英國發布聲明，歐盟宣布制裁4名中國官員和1個實體。

中國3月底宣布制裁美國國際宗教自由委員會（USCIRF）主席曼欽（Gayle Manchin）、副主席柏金斯（Tony Perkins）、加拿大聯邦眾議員莊文浩（Michael David Chong）；英國也有9人4機構與歐盟10人4機構受制裁，包括議員、律師、學者、議會與智庫。

美國國務院本月12日發布年度國際宗教自由報告時，以任意拘押法輪功成員為由，宣布制裁四川成都防範和處理邪教問題領導辦公室主任余輝。

中國外交部發言人趙立堅26日在例行記者會表示，美方「公然為邪教組織張目，基於謊言和虛假信息對中方人員實施單邊制裁的行徑」，中方決定對摩爾實施制裁，禁止摩爾及其家屬入境。

趙立堅說，中方敦促美方糾正錯誤，撤銷所謂制裁，停止藉所謂宗教問題干涉中國內政。

布林肯27日發布聲明表示，譴責中方最新制裁，並指這是延續自今年3月中國對美國國際宗教自由委員會成員，以及加拿大、英國和歐洲所實施的報復性制裁。

布林肯說，北京企圖恐嚇和噤聲那些為人權和基礎自由公開發聲的人，這只會引起國際社會更大關注及審視中國令人震驚的傷害行為。

「這包括新疆正在發生的人道與種族滅絕罪行，也包括對藏傳佛教徒、基督教徒和法輪功信徒的壓迫。」布林肯說。

布林肯表示，美國將持續為人權發聲，也會推動中國政府為其破壞人權行為負責。

美國國際宗教自由委員會27日也發布聲明，強烈譴責中方。

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