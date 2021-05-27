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世衛：考察病源工作未結束 將決定第2階段研究項目

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世衛：考察病源工作未結束 將決定第2階段研究項目

中央社布魯塞爾27日專電
世衛組織(WHO)公共衛生緊急計畫執行主任萊恩。(美聯社)
世衛組織(WHO)公共衛生緊急計畫執行主任萊恩。(美聯社)

世界衛生組織官員昨天表示，國際專家小組赴中國實地考察2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病毒起源工作並未結束，世衛將在未來數周與會員國協調，以決定下一階段研究的項目。

世衛組織（WHO）公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）5月26日在世界衛生大會（WHA）分組委員會表示，針對中國COVID-19起源，將再進行進一步調查研究。

萊恩指出，WHO的國際專家工作小組2月實地赴中國考察，並在3月公布報告，疫情溯源研究工作向前跨出一大步但不是最後一步，過去一段時間WHO與會員國有很多的非正式磋商，研究下一階段如何進行。

他說，WHO聽到各界針對國際專家工作小組報告有許多意見，將集思廣益商量對策，並指WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）未來數週將與會員國協調，決定下一階段研究的項目。

WHO國際專家工作小組3月公布的中國疫情溯源調查報告，專家評估病毒傳人的4個路徑，分別是「比較可能至非常可能」是經中間宿主傳人、「可能至比較可能」從原始動物直接傳人、「可能」通過冷鏈食品傳人、「極不可能」通過實驗室傳人。

但這份報告未能化解國際疑慮，美國指缺乏關鍵數據訊息與訪談，提供部分且不完整的描述，並呼籲應進行第2階段研究，由獨立國際專家組成，不受限制取得數據且進行實地訪談。

歐洲聯盟（EU）也要求WHO繼續研究所有假設，並需定期向會員國說明。

17位國際科學家近日也在「科學」（Science）雜誌發表聯署信，要求徹底調查疫情起源，究竟是實驗室外洩或經由動物傳播至人類。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

WHO 中國 疫情

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