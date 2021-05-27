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重塑經濟、安全 拜登將提6兆元預算方案

重塑經濟、安全 拜登將提6兆元預算方案

記者羅曉媛／華盛頓報導
拜登政府將在本周五揭曉6兆元的預算方案。(美聯社)
拜登政府將在本周五揭曉6兆元的預算方案。(美聯社)

拜登政府將在本周五揭曉6兆(trillion)元的預算方案，以此推動美國經濟與福利體系的重大變革，該方案包括原先就提出的2.3兆元的基礎設施方案、1.8兆元的教育與家庭方案，以及1.5兆元的可支配開支(proposed discretionary spending)，預計未來十年美國的預算赤字將在1兆元以上。

華盛頓郵報引述兩位不便具名的知情人士報導，根據他們獲悉的預算提案及內部概要文件，該預算方案並未新增其他預算規畫，而是維持原先已提出的計畫，但即便如此，2021財年的聯邦預算也預計達到5.8兆元。

正值國會共和黨與白宮協商美國基礎設施建設法案，參院共和黨27日上午提出修改版的9280億元基建方案，包括逾5000億元用於道路，980億元用於公共交通，460億元用於客運鐵路，以及700億元用於水利基建，同時建議在港口、水路、機場、寬帶連結等方面增加額外支出，但這遠不到白宮提出的逾兩兆元方案。

白宮即將公布的這項預算方案也凸顯拜登政府的支出重點，其中白宮預計美國經濟將在2021年增長約5%，明年則稍稍放緩到4.3%，之後的十年增速約2%；赤字占國內生產總值(GDP)的比率預計從2021年的17%持續下降到2022年的7.8%；聯邦債務的金額則會大於未來十年美國經濟的總量，並在2027年達到所有GDP的116%，未來十年稅收預計增長超過3兆元，與早先拜登提出的經濟方案一致。

預算 美國 白宮

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