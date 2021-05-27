拜登下令調查病毒起源並施壓中國參與 中批甩鍋

美國總統拜登表示，要求情報部門加倍努力找出疫情源頭，並敦促中國參與調查。中國外交部27日批評，美國不深刻反思，反而企圖甩鍋中國。（圖／取自中國外交部網站）

美國 總統拜登表示，要求情報部門加倍努力找出疫情源頭，並敦促中國 參與全面、透明、以證據為基礎的國際調查。中國外交部27日回應，「美國一些人全然無視事實和科學，反覆鼓噪要對中國進行再調查。」並批評「美國確診和死亡病例數分別超過3300萬和60萬，位居全球首位，美國不深刻反思，反而企圖甩鍋中國。」

拜登在26日下令情報機構就武漢肺炎起源展開進一步調查，並在90天內向他提出報告，包括對中國提出特定問題，美國將與國際社會共同施壓中國參與相關調查。

澎湃新聞報導，中國外交部發言人趙立堅 於27日的例行記者會上表示，26日已經介紹了中國支持世衛組織開展全球溯源研究所做的工作和努力，中國「實驗室洩露論」極不可能的結論，已經被清楚地記錄在世衛組織聯合考察組的研究報告中，這是權威、正式、科學的結論，聯合考察組國際專家多次在不同場合對中方的開放透明態度給予積極評價。

趙立堅說，「然而，美國一些人全然無視事實和科學，全然不顧自身溯源的諸多疑點和抗疫失利的慘痛事實，反覆鼓噪要對中國進行再調查，這充分說明，美方根本不在乎事實和真相，也沒有興趣進行嚴肅的科學溯源，而是想藉疫情搞汙名化和政治操弄，甩鍋推責，這是對科學的不尊重，對人民生命的不負責，更是對全球團結抗疫努力的破壞。」

他反問，「美國新冠肺炎確診和死亡病例數分別超過3300萬和60萬，位居全球首位。美國不深刻反思，反而企圖甩鍋中國。我想問一問，他們居心何在？良心何安？迪特里克堡基地疑雲重重，美國還有200多個生物實驗室散布全球，這裡邊究竟藏著多少秘密？2019年7月，維吉尼亞州北部出現不明原因呼吸系統疾病，威斯康辛州大規模爆發電子煙疾病，這又有什麼隱情？美方何時向國際社會公布相關病例的詳細數據和資訊？美方欠國際社會一個交代。」

趙立堅表示，美方口口聲聲要中國參與全面、透明、以證據為基礎的國際調查，那就請美方也能像中國一樣，本著科學的態度，立即與世衛組織開展溯源研究合作，對美國進行全面、透明、以證據為基礎的國際調查，充分回應國際社會的關切，為人類早日戰勝疫情、更好地應對未來突發衛生事件作出積極的貢獻。

趙立堅還指出，「此次美國企圖動用情報力量來搞所謂調查，其動機和目的一目了然。事實上，美國情報部門的黑歷史早已是世人皆知，當年他們把一小瓶洗衣粉當作伊拉克持有大規模殺傷性武器的證據，自導自演白頭盔組織擺拍所謂敘利亞化學武器襲擊視頻，這都是美國情報部門的傑作。美國前國務卿龐培歐更是大言不慚，他說，我曾任中情局局長，我們撒謊、我們欺騙、我們偷竊、我們還有一門課程，專門教這些，這才是美國不斷進取的榮耀。這種毫無信譽的情報部門搞出的所謂調查結果，又有什麼公信力可言？」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點