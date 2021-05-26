美中貿易對話通了 戴琪與劉鶴首度「坦率交換意見」

美國貿易代表戴琪。（歐新社）

美國 貿易代表戴琪 （Katherine Tai）26日透過視訊，與中國 國務院副總理劉鶴完成首次對話，討論美中貿易關係的重要性，戴琪也提出關切議題。

這是繼美中外交高層對話不歡而散、軍事高層對話受阻之後，美中貿易高層首度對話。

美國貿易代表署26日透過聲明表示，在雙邊坦率交換意見中，戴琪說明美國拜登政府以勞工為中心的貿易政策，以及目前正在檢視美中貿易關係，戴琪也提出對中國大陸有所關切的議題。

華爾街日報上周報導，中國政府考慮調整美中貿易關係主談人，打算換成更年輕的國務院副總理胡春華，不過中方尚未決定；劉鶴明年將滿70歲，超過共產黨領導圈傳統退休年齡。

中國國務院副總理劉鶴。（新華社資料照片）

根據聲明，戴琪在會中表示，期待與劉鶴接下來的討論。

劉鶴受中國國家主席習近平信賴，欽點負責對美貿易談判，2020年1月赴華府與川普簽下美中第一階段貿易協議；孰料美中關係立即因疫情大流行惡化，川普幾度揚言要廢棄這紙協議，劉鶴與時任貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）數度通話，仍期待繼續落實協議。

美國總統拜登去年底贏得選舉後，接受紐約時報專欄作家佛里曼訪問時表示，他上任後不會立即取消川普對中國加徵的25%關稅，或美中第一階段貿易協議。

戴琪在聯邦參議院財政委員會的任命聽證會上說，中國需履行第一階段美中貿易協議承諾，美國高度關注這紙協議的落實情形；在美中貿易關係上，華府會探究所有選項。

戴琪當時也說，美國將檢視包含新疆地區在內的「強迫勞動」。