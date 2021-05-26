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打疫苗中百萬元 俄亥俄州宣布首位幸運得主

編譯陳韻涵／綜合26日電
俄亥俄州用百萬元抽獎方式推廣新冠疫苗注射，首名幸運得主26日揭曉。圖為該州居民前往注射站接種。(美聯社)
俄亥俄州用百萬元抽獎方式推廣新冠疫苗注射，首名幸運得主26日揭曉。圖為該州居民前往注射站接種。(美聯社)

俄亥俄州政府26日宣布，第一位「打(新冠)疫苗抽百萬」(Vax-a-Million)樂透活動得主是住在俄州西南部的一名女性，另有一名戴頓(Dayton)地區的青少年獲得全額大學獎學金。

俄州州長狄懷恩(Mike DeWine，共和黨)12日宣布「打疫苗抽百萬」樂透活動，鼓勵州民踴躍接種新冠疫苗；首輪100萬元得主24日隨機選出，經確認身分資料後，透過當地電視節目「樂透現金爆發」( Lottery's Cash Explosion)正式公布：住在辛辛那提(Cincinnati)附近希弗頓鎮(Silverton)的艾比蓋爾‧布根斯基(Abbigail Bugenske)獲得100萬元，住在戴頓附近恩格爾伍德市(Englewood)的科斯特洛(Joseph Costello)則獲得全額大學獎學金。

狄懷恩說：「我們很開心這項計畫鼓舞許多俄州人接種疫苗，更興奮宣布第一批得主。」

當局統計，超過270萬名成人接種疫苗並登錄「打疫苗抽百萬」樂透，另有至少10萬4000名12歲到17歲的青少年報名抽全額大學獎學金，含學費、住宿費和書籍費等。

這次沒中獎的申請者也不用太氣餒，未來四周還有四次樂透抽獎機會，中獎名單將於每周三宣布，新接種者的抽獎資格登記期限則為每周日的午夜。

狄懷恩表示，計畫推動之初，部分人批評他瘋了，甚至說這項樂透活動浪費公帑，但他認為如今已有充足疫苗供所有人接種，不打才是真正的浪費。

美聯社分析，「打疫苗抽百萬」的策略目前看來奏效，樂透活動宣布後一周，俄州16歲以上州民的新冠疫苗接種率增長33%。

截至24日，已有520萬名俄州人至少接種一劑新冠疫苗，占該州總人口約45%；約460萬人以完成接種，占俄州總人口的39%。

聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，截至26日，全美人口已有49.7%至少接種一劑疫苗，另有39.7%的人完成疫苗接種。

疫苗 俄亥俄州 聯邦疾病防治中心

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