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拜登給90天要情報單位複查新冠起源 美促中加入

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拜登給90天要情報單位複查新冠起源 美促中加入

記者張文馨／華盛頓報導
白宮副發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre，圖）表示，美國將持續推動更強力、更嚴格的多邊調查，敦促中方參與國際調查，分享訊息與經驗才能有助所有人避免未來的大流行。美聯社
白宮副發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre，圖）表示，美國將持續推動更強力、更嚴格的多邊調查，敦促中方參與國際調查，分享訊息與經驗才能有助所有人避免未來的大流行。美聯社

針對新冠病毒的起源，美國總統拜登26日發布聲明表示，自己曾要求情報單位分析此事，不過沒有獲得最終結論；他已下令情報單位加倍搜集分析，90天內向白宮提出報告。

拜登在聲明中表示，在擔任總統後，要求國家安全顧問任命情報單位，著手分析新冠病毒的起源，包括動物傳染或實驗室事故。

拜登表示，他在數月前接到這分報告，並要求情報單位持續更新，截至目前為止，情報單位總結出兩種可能的情況，但在此問題上沒有最終結論。

「我已經要求情報單位加倍搜集並分析手上訊息，力求貼近最終結論」，拜登說，情報單位90天內需向他報告。

拜登表示，他已了解進一步調查可能觸及的領域，包括針對中國的特定問題；他要求情報單位調查時，必須加入國家實驗室與其他部門，且隨時確保國會了解相關進度。

白宮副發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，美國將持續推動更強力、更嚴格的多邊調查，敦促中方參與國際調查，分享訊息與經驗才能有助所有人避免未來的大流行。

若中國依然不配合，美國會不會祭出懲罰手段？尚皮耶表示，如今的重點在90天的調查，美國鼓勵中國加入；90天後，白宮將公開調查結果，屆時會有更多訊息可分享，至於中國，她說，不會對此事先判斷或預告。

「中國並不透明，他們需要做更多的事」，尚皮耶說，這是美方一貫立場，也會在接下來幾個月持續要求中方合作。

拜登說，美國將會與全球理念相近夥伴合作，推動中國參與這項全面、透明、證據為基礎的國際調查，並促使中國提供相關資料和證據的檢視管道。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

中國 拜登 美國

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