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美副國務卿與歐盟談中國 聯合新聞稿挺台參與國際

記者張文馨／華盛頓報導
美國副國務卿雪蔓。路透
美國副國務卿雪蔓。路透

副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）訪歐，與歐盟對外事務部秘書長薩尼諾（Stefano Sannino）舉行高層會議討論中國；同意彼此對中關係囊括合作、競爭與系統性敵對的多樣元素，聯合新聞稿言及關切新疆、西藏、香港，與台灣有意義參與國際組織活動的重要性。

這是雪蔓出任副國務卿後，首度出訪。根據國務院發布的聯合新聞稿，有關中國，雙邊共享的關切領域，包括正在新疆與西藏發生的迫害人權、香港自治和民主程序受破壞，其餘還有經濟脅迫、假訊息作戰，與區域安全議題，新聞稿特別點名南海。

此外，這紙聯合新聞稿提到，雙邊討論台灣有意義參與國際組織的重要性，包括世界衛生組織（WHO）論壇與世界衛生大會（WHA）。

雪蔓與薩尼諾也討論如何在氣候變遷、非核擴散與特定區域議題，尋求與中方更有建設性的往來。

除了中國，新聞稿提到，雙邊就外交政策上的關切交換意見，例如俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯，以及近日發生在加薩地區的暴力事件；雙邊在印太地區的利益包括，促進環境監管與發展優質基礎建設計畫，美歐將持續磋商可能的聯合行動。

新聞稿表示，雙邊同意持續在資深官員與專家層級進行對話，討論包括經濟、人權、安全、多邊與往來等各種互惠議題；下一次高層會議將在今年冬天或明年初舉行。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

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