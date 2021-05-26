最新：聖荷西VTA槍案八人死，槍手家同時發生火警

聖荷西市長李卡多表示，這是非常黑暗的時刻。(記者陳程威/攝影)

聖荷西 北部的聖他克拉拉谷交通局(VTA)輕軌電車停放站26日早晨發生大規模槍擊 案，至少九人死亡。槍手也

死亡。

聖荷西信使報報導，槍手是57歲的VTA維修員工卡西迪(Samuel Cassidy)。

槍擊發生在當天早晨6時30分左右。聖他克拉拉縣警局發言人戴維斯(Russel Daivs)表示，一名男性槍手在VTA輕軌電車停放場所開槍射殺多人。槍手行兇動機正在調查中。

聖他克拉拉縣警局長史密斯(Laurie Smith) 向本報記者表示，目前已知現場共有九人死亡，包括槍手本人和八名受害者。另外兩人送醫治療。其中一人送醫後不治。

聖他克拉拉縣檢察長羅森(Jeff Rosen)向本報記者表示，案發現場是VTA的晨間例會會議室。槍手衝入會場，用類似自動步槍的武器向正在開會的員工射擊，打死八人。槍手隨後開槍自殺。

另據ABC 7報導，槍擊案之前，槍手的家裡曾發生火警。

羅森表示，尚不能確定火警是否與槍擊案有關聯。

聖荷西市長李卡多表示，這是非常黑暗的時刻。市府將盡一切努力為受害者家人提供所需的協助。

VTA人員表示，案發時正是這個停放站最忙碌的時候。電車司機和維修人員正聚集在一起，準備開始一天的工作。

當天上午，附近的聖他克拉拉縣政府大樓也處於封鎖狀態。多位VTA員工家屬來到大樓，確認他們的家人是否安全。

本報稍後將提供更多訊息。