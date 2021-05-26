針對新冠病毒起源改口 佛奇遭中國官媒與美國右派圍剿

美國首席傳染病專家佛奇博士11日出席聯邦參議院健康、教育、勞工與退休金委員會的聽證會。佛奇博士曾堅決反對新冠病毒是從中國武漢病毒研究所流出，近日受訪卻改口，引來中國官媒與美國右派政治人物猛烈砲轟。（路透）

美國 首席傳染病專家佛奇 博士曾堅決反對新冠病毒是從中國武漢病毒研究所 流出的推論，近日受訪則改口稱自己無法盡信病毒起源於自然界，讓中國官媒與美國右派政治人物難得「同仇敵愾」，對他發起猛烈砲轟。

環球時報總編輯胡錫進在自己的微博發布影像，抨擊美國精英群體因為反華，正在思想道德上加速潰爛，佛奇改口是「在附和新冠病毒是由武漢實驗室洩露出來」的陰謀論，指「美國菁英作為一個整體，越來越背叛自己的良知。佛奇說的隱晦，但他很清楚，自己在為針對中國的一個巨大謊言推波助瀾」，環時的另一篇評論則指控佛奇博士「背叛中國科學家」。

在美國國內，共和黨部分國會議員早看佛奇不順眼，像是抨擊他跟其他公衛專家一度建議民眾不用戴口罩，直到全美疫情惡化才修正看法，此次改口則讓他們逮到機會群起圍攻。

據每日郵報轉述，像聯邦眾議員戴維森（Warren Davidson）就提出「佛奇無能需要提早解職」（Fauci Incompetence Requires Early Dismissal）的「開除」（FIRED）法案，指控佛奇「一再將政治科學放在新冠病毒科學之前」。聯邦眾議員瑞森紹爾（Guy Reschenthaler）也在福斯新聞批評佛奇的「混淆訊息」不是新鮮事，「他在這整個疫情大爆發期間犯錯、蓄意欺騙與前後不一」。

佛奇博士25日出席聽證會時，為美國曾金援武漢病毒研究所60萬美元辯護，同日也跟CBS新聞記者江維佳（Weijia Jiang）進行澄清，指他對新冠病毒起源的看法沒有改變，仍相信疫源「高度可能」起自大自然。

據江維佳在推特轉述，「既然沒有人百分之百肯定，佛奇願意接受徹底調查。他說，那不意味著某些人所暗示的，即他相信病毒首先出現在實驗室」。