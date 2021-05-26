針對新冠病毒起源改口 佛奇遭中國官媒與美國右派圍剿
美國首席傳染病專家佛奇博士曾堅決反對新冠病毒是從中國武漢病毒研究所流出的推論，近日受訪則改口稱自己無法盡信病毒起源於自然界，讓中國官媒與美國右派政治人物難得「同仇敵愾」，對他發起猛烈砲轟。
環球時報總編輯胡錫進在自己的微博發布影像，抨擊美國精英群體因為反華，正在思想道德上加速潰爛，佛奇改口是「在附和新冠病毒是由武漢實驗室洩露出來」的陰謀論，指「美國菁英作為一個整體，越來越背叛自己的良知。佛奇說的隱晦，但他很清楚，自己在為針對中國的一個巨大謊言推波助瀾」，環時的另一篇評論則指控佛奇博士「背叛中國科學家」。
在美國國內，共和黨部分國會議員早看佛奇不順眼，像是抨擊他跟其他公衛專家一度建議民眾不用戴口罩，直到全美疫情惡化才修正看法，此次改口則讓他們逮到機會群起圍攻。
據每日郵報轉述，像聯邦眾議員戴維森（Warren Davidson）就提出「佛奇無能需要提早解職」（Fauci Incompetence Requires Early Dismissal）的「開除」（FIRED）法案，指控佛奇「一再將政治科學放在新冠病毒科學之前」。聯邦眾議員瑞森紹爾（Guy Reschenthaler）也在福斯新聞批評佛奇的「混淆訊息」不是新鮮事，「他在這整個疫情大爆發期間犯錯、蓄意欺騙與前後不一」。
佛奇博士25日出席聽證會時，為美國曾金援武漢病毒研究所60萬美元辯護，同日也跟CBS新聞記者江維佳（Weijia Jiang）進行澄清，指他對新冠病毒起源的看法沒有改變，仍相信疫源「高度可能」起自大自然。
據江維佳在推特轉述，「既然沒有人百分之百肯定，佛奇願意接受徹底調查。他說，那不意味著某些人所暗示的，即他相信病毒首先出現在實驗室」。
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