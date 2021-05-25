佛洛伊德遇害周年 拜登悼念 籲通過「警務公正法案」

圖為佛洛伊德家人與眾院議長波洛西在華府國會大廈內合影。美聯社

非裔男子佛洛伊德 遭暴力執法致死一周年之際，拜登 總統25日發表悼念聲明，稱佛洛伊德之死改變了世界，全國掀起的反族裔歧視和暴力執法的抗議浪潮數十年未見，殺害佛洛伊德的警察 沙文(Derek Chauvin)被認定有罪也象徵司法體系的進步；拜登呼籲國會參院盡快通過「佛洛伊德警務公正法案」(George Floyd Justice in Policing Act)，提高執法機構的可信度，完善司法體系及問責制度。

佛洛伊德2020年5月25日遭白人警察沙文壓頸9分29秒致死，在全國掀起反族裔歧視和暴力執法的抗議浪潮，拜登表示，去年夏天全美各地出現的抗議示威自60年代的民權運動(Civil Roghts)後從未有過，但佛洛伊德家庭所面臨的傷痛一年也無法彌合，那9分29秒的悲慘經歷可能不斷在他們腦海中重播，也給不少人帶來極大痛苦。

拜登表示，正如佛洛伊德女兒吉安娜·佛洛伊德(Gianna Floyd)所說，佛洛伊德之死改變了世界，4月底陪審團認定沙文有罪，也標誌美國司法系統更加進步，「但這遠遠不夠。」

拜登力挺(strongly support)「佛洛伊德警務公正法案」，呼籲國會參院盡快通過，以實際行動建立一個平等的美國，終止長期使社會四分五裂的族裔歧視；他說，真正的改變是所有執法人員都要對自己的就職誓言負責，保護社區並與民眾建立持久的信任，美國必須進一步完善司法系統，並建立完整的問責制度。

「佛洛伊德警務公正法案」是國會眾院民主黨人在拜登力挺下推出的法案，計畫大幅改革全國警務工作，今年3月已在眾院通過，內容包括禁止執法人員採取鎖喉手段，警察不再享有「有限豁免」(qualified immunity)，制定全國警務標準並加強問責制等，反對者認為這可能貶損警察地位，也有人指責民主黨藉此削減警察預算。