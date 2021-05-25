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分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信

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分析：病毒從實驗室外洩理論為何突然變得可信

記者顏伶如／綜合報導
武漢病毒實驗室。(美聯社)
武漢病毒實驗室。(美聯社)

新冠疫情發生以來，全球累計已超過300萬人死亡，病毒起源為何迄今成謎。華盛頓郵報分析，新冠病毒從實驗室外洩的說法，先前被當成可笑的陰謀論，但在過去幾個月間卻獲得了新的可信度。

病毒從實驗室外洩理論，為何突然之間變得可信？報導指出，首要原因為，過去這段期間以來，病毒源於大自然的推論調查，到頭來通通失敗，其次的理由則是，有關病毒從實驗室外洩的說法，最初常與病毒是故意製造的「生化武器」混為一談，讓許多科學家一聽到便嗤之以鼻，視為無稽之談。

報導指出，中國對於病毒起源一直缺乏公開透明，最近一波對於武漢實驗室活動的注意及討論，讓某些科學家紛紛坦承，對於病毒可能與實驗室有關的說法，當初其實太早打回票。

從疫情發生之初，共和黨籍阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)便把苗頭指向武漢實驗室，要求中國說明。紐時指出，如果柯頓所言確實為真，歷史將為他記功。川普政府同樣支持病毒從實驗室外流的理論，只不過佐證資料是薄弱的情資。而且，川普政府對於病毒起源的說法，通常附帶反中言論，結果未獲抱持懷疑態度的民眾採信。

華郵指出，在某些情況下，重要訊息雖然在疫情初期就能取得，卻遭到忽略，而在其他情況下，專家們努力跳脫傳統思維，一點一滴搜證拼湊具有可信度的真相，並以科學為基礎，這些理論開始讓民眾改變想法，因此出現了要求對武漢實驗識在疫情爆發之前有哪些活動展開徹底調查的最新呼籲。

對於新證據浮現，「倫敦泰晤士報」(Times of London)2020年7月4日報導，2012年在中國西南部一處廢棄銅礦找到的一種冠狀病毒，與造成這波疫情的新型冠狀病毒(covid-19)高達96%一模一樣。這處銅礦有著蝙蝠棲息，當時六名清理蝙蝠糞便的工人得了肺炎，其中三人後來不治。報導指出，這種冠狀病毒在2013年被採樣，存放於武漢病毒研究所(Wuhan Institute of Virology)做為研究之用。

2020年7月31日，武漢病毒研究所研究員石正麗接受「科學」(Science)雜誌訪問時說，研究所並沒有任何人員感染，川普聲稱新冠病毒SARS-CoV-2從實驗室外洩，「完全違背事實」，應該道歉。不過，她在訪問中坦承，某些冠狀病毒是在生物安全二級(biosafety level 2)環境下進行研究，而非管控更為周全嚴密的生物安全四級環境。

2020年11月17日，奧地利微生物專家塞葛瑞托(Rossana Segreto)及加拿大生物科技專家狄金(Yuri Deigin)共同發表研究報告出，新冠病毒SARS-CoV-2的基因架構不能排除起源於實驗室。報告中指出，新冠病毒的某些特質可能來自於實驗室操作技術，例如定點突變(Site-directed mutagenesis)。研究結論寫道：「根據我們的分析，新冠病毒SARS-CoV-2源於人為的推斷，並不是應該遭到譴責的無根據陰謀論」。

就在2020年11月17日同一天，包括石正麗在內武漢病毒研究所研究人員，對於2月間發表於「自然」(Nature)期刊的研究報告增加附錄(addendum)寫道，2012年礦場工人清理蝙蝠洞感染嚴重呼吸道疾病之後，在蝙蝠洞裡找到蝙蝠冠狀病毒RaTG13。

今年5月14日，18位知名科學家在「科學」雜誌發表公開信，要求對於新冠病毒起源展開全新調查，因為從實驗室意外外洩以及人畜共通傳染造成疫情擴散，兩者都是有可能的。

疫情 武漢 中國

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