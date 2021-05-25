拜登與埃及總統通話 談鞏固以巴停火及援助加薩

拜登24日與埃及總統塞西談鞏固以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯在加薩地區的停火協議、與人道援助。圖為拜登24日參訪聯邦緊急事務管理署。（路透）

埃及總統府表示，美國 總統拜登 今天致電埃及總統塞西，談到鞏固以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯在加薩地區的停火協議、對加薩的緊急人道援助，以及協助當地重建的國際行動。

以色列與控制加薩地區（Gaza）的哈瑪斯（Hamas）本月稍早激戰11天，造成近250人喪生，埃及居中斡旋，促使以巴雙方20日達成停火協議。埃及總統府在聲明中表示，拜登與塞西（Abdel Fattah al-Sisi）在電話中還談到恢復以巴和平進程的方式。

埃及總統府聲明提到，拜登明確表態說，美國決心致力於恢復巴勒斯坦自治區的平靜和原狀，並與所有國際夥伴協調，支持巴勒斯坦當局及重建工作。

在美國方面，白宮 透過聲明表示，拜登在電話中感謝埃及為了終止以巴衝突所做的「成功外交，以及與美國的協調」。

白宮還稱，拜登與塞西也討論到向加薩提供人道援助、支援重建工作的迫切需求，「採取讓當地人民而非哈瑪斯受益的方式」。

路透社報導，這是拜登與塞西近日第2度為以巴衝突通電話，但這次通話內容擴及雙邊關係和一些區域議題，包括利比亞和伊拉克。

此外，拜登與塞西還就衣索比亞的文藝復興大壩（Grand Renaissance Dam）爭議交換了意見。埃及總統府表示，衣索比亞在青尼羅河（Blue Nile）上建造這座大壩，埃及視之為存亡威脅。

蘇丹與埃及位於青尼羅河中下游。蘇丹也關切這座大壩的安全，擔心國內水壩及供水站的水流受影響。

白宮表示，拜登「承認埃及對於取得青尼羅河河水的擔憂，並強調，達成符合埃及、蘇丹、衣索比亞合理需求的外交解決方案，也攸關美國利益」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今晚啟程赴中東訪問，也將前往北非的埃及開羅會晤塞西。