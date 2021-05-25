我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山奧克蘭華埠傳槍響1死 疑黑幫火併

「難道社會幫忙付？」拜登學貸豁免跳票 衝擊4200萬人

拜登與埃及總統通話 談鞏固以巴停火及援助加薩

中央社／開羅24日綜合外電報導
拜登24日與埃及總統塞西談鞏固以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯在加薩地區的停火協議、與人道援助。圖為拜登24日參訪聯邦緊急事務管理署。（路透）
拜登24日與埃及總統塞西談鞏固以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯在加薩地區的停火協議、與人道援助。圖為拜登24日參訪聯邦緊急事務管理署。（路透）

埃及總統府表示，美國總統拜登今天致電埃及總統塞西，談到鞏固以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯在加薩地區的停火協議、對加薩的緊急人道援助，以及協助當地重建的國際行動。

以色列與控制加薩地區（Gaza）的哈瑪斯（Hamas）本月稍早激戰11天，造成近250人喪生，埃及居中斡旋，促使以巴雙方20日達成停火協議。埃及總統府在聲明中表示，拜登與塞西（Abdel Fattah al-Sisi）在電話中還談到恢復以巴和平進程的方式。

埃及總統府聲明提到，拜登明確表態說，美國決心致力於恢復巴勒斯坦自治區的平靜和原狀，並與所有國際夥伴協調，支持巴勒斯坦當局及重建工作。

在美國方面，白宮透過聲明表示，拜登在電話中感謝埃及為了終止以巴衝突所做的「成功外交，以及與美國的協調」。

白宮還稱，拜登與塞西也討論到向加薩提供人道援助、支援重建工作的迫切需求，「採取讓當地人民而非哈瑪斯受益的方式」。

路透社報導，這是拜登與塞西近日第2度為以巴衝突通電話，但這次通話內容擴及雙邊關係和一些區域議題，包括利比亞和伊拉克。

此外，拜登與塞西還就衣索比亞的文藝復興大壩（Grand Renaissance Dam）爭議交換了意見。埃及總統府表示，衣索比亞在青尼羅河（Blue Nile）上建造這座大壩，埃及視之為存亡威脅。

蘇丹與埃及位於青尼羅河中下游。蘇丹也關切這座大壩的安全，擔心國內水壩及供水站的水流受影響。

白宮表示，拜登「承認埃及對於取得青尼羅河河水的擔憂，並強調，達成符合埃及、蘇丹、衣索比亞合理需求的外交解決方案，也攸關美國利益」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今晚啟程赴中東訪問，也將前往北非的埃及開羅會晤塞西。

拜登 美國 白宮

上一則

美情報圈查新冠源頭 尚無證據指出自實驗室

延伸閱讀

「難道社會幫忙付？」拜登學貸豁免跳票 衝擊4200萬人

「難道社會幫忙付？」拜登學貸豁免跳票 衝擊4200萬人
拜登施政困境 重大法案參院陷協商僵局

拜登施政困境 重大法案參院陷協商僵局
美俄國安主管官員會談 為雙邊峰會預作準備

美俄國安主管官員會談 為雙邊峰會預作準備
中國供應鏈涉強迫勞動 拜登太陽能野心恐遇阻

中國供應鏈涉強迫勞動 拜登太陽能野心恐遇阻

熱門新聞

世界衛生組織的專家組2月曾訪問武漢病毒實驗室，溯源新冠病毒。(路透)

病毒來自武漢實驗室？WSJ ：3研究員2019年11月曾住院 有新冠症狀

2021-05-23 20:44
微軟創辦人比爾蓋茲(後右一)與梅琳達(後左一)結束27年的婚姻，蓋茲曾表示，將留給三名子女各1000萬元，但梅琳達希望為子女爭得更多遺產。圖為蓋茲全家福。(取材自臉書)

為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常

2021-05-18 09:15
國家過敏和傳染病研究院院長佛奇在最近一次活動上發言，首次改口 稱他不相信新冠病毒來自大自然的說法，要調查「中國發生了什麼」。(路透)

佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼

2021-05-24 06:06
全球疫情復發，美國總統拜登17日在白宮表示，美國將在接下來6周內追加2000萬劑新冠疫苗，與全球分享。圖為輝瑞、阿斯特捷利康和莫德納三種疫苗。(路透)

美將擴大分享全球3款新冠疫苗 不尋求影響力

2021-05-17 21:52
CDC主任瓦倫斯基19日表示，新冠病毒有可能來自實驗室，但多數冠狀病毒來自動物；CDC也公布確診病例再降低，截至18日，七日平均為3萬1200人。(歐新社)

追新冠疫源 CDC主任：有可能來自實驗室

2021-05-20 09:43
華爾街日報爆料，早在2019年蓋茲就被指遭微軟女職員舉報有不正當關係，當時微軟董事會2019年底進行調查時，蓋茲就辭董事會。圖為2019年蓋茲與前妻梅琳達。(路透)

蓋茲婚外情 微軟女員工自掀性關係 蓋茲被逼離開董事會

2021-05-17 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼

佛奇鬆口：不信新冠源於自然界 籲調查中國發生了什麼
專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因

專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因
赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去

赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去
打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐

打疫苗 免費無限搭頭等艙 聯航獎勵出爐
研究：當前所有新冠疫苗近百分百防重症、死亡

研究：當前所有新冠疫苗近百分百防重症、死亡