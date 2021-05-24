美情報圈查新冠源頭 尚無證據指出自實驗室

最先在中國武漢市發現的新冠病毒，是否出自武漢病毒研究所，關係到中國會否被世界各國巨額索賠。(路透)

針對報導指中國 科學院武漢 病毒研究所3名人員在官方公告COVID-19前1月即求醫，美國 政府匿名人士表示，美情報圈正在檢視相關內容，但目前沒有證據顯示病毒源自於這個實驗室。

路透社引述多名熟悉情治報告與分析的匿名消息人士說，一份在前總統川普的行政單位之間傳閱，目前仍屬機密等級的情治報告直指，武漢病毒研究所有3名研究人員在2019年11月罹患重病求醫。武漢正是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）爆發地點，接著蔓延全世界。

其中一名消息人士說，目前仍不清楚這些研究人員是否住院，也不知道症狀為何。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天在新聞簡報會中表示，有關病毒源起一事，「目前沒有足夠資訊下結論…我們需要數據、獨立調查，而這正是美國一再呼籲的事」。

武漢病毒研究所3名研究人員罹病治療的消息，昨天由「華爾街日報」（Wall Street Journal ）率先披露。

針對華爾街日報的報導，中國外交部發言人趙立堅今天回應稱「完全不符合事實」。

COVID-19的源頭存有很大爭論。3月間，中國科學家與世界衛生組織（WHO）團隊共同撰寫的報告稱，病毒很可能是從蝙蝠透過另一種動物傳給人類，並說「經由實驗室事故引發疫情，是極不可能的途徑」。

美國官方消息人士表示美國情報圈「還未排除任何理論」，並說美國研究人員「不會無視」有關武漢病毒研究所可能有人員在（2019年）11月感染的情資。

COVID-19疫情迄今在全球奪走超過340萬條人命。