美韓聲明言及台海穩定 美：協助台灣自我防衛政策不變

美國國防部發言人柯比（John Kirby，圖）24日表示，美國對台政策沒有改變，美國不樂見任何片面改變現狀的行為，美國會持續協助台灣自我防衛。美聯社

美韓領導人21日在白宮會談並發表聯合聲明，其中提到「維持台海和平穩定的重要性」；美國 國防部發言人柯比 （John Kirby）24日表示，美國對台政策沒有改變，美國不樂見任何片面改變現狀的行為，美國會持續協助台灣自我防衛。

包括美日領導人聯合聲明、七大工業國（G7）外長聯合公報，以及21日的美韓領導人聯合聲明中，均提到維持台海穩定的重要性。

南韓總統文在寅21日被問到台海議題時說，「有關台海和平穩定，我們都同意其重要性，考慮到中國與台灣的特殊性，我們決定未來在此議題上，更緊密合作。」

柯比24日在國防部舉行例行記者會時，有南韓記者問到，根據聯合聲明的內容，在台海發生軍事衝突或類似狀況時，美方期待南韓做何回應？

柯比表示，這是南韓政府要回答的問題，不是美國；美國對台政策不變，明確地不願看到任何片面改變現狀的行為，美國將持續協助台灣自我防衛，這是根據台灣關係法 、美中三聯合公報與六項保證，美國對台政策沒有任何改變。

上月18日發布的美日聯合聲明提到台海穩定重要性，鼓勵和平解決兩岸問題。柯比隔日在國防部重申美國的一個中國政策，並說「沒人想看到在台灣（問題）上起衝突」，美國將持續協助台灣，確保其擁有足夠自我防衛的能力。