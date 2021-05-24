中國供應鏈涉強迫勞動 拜登太陽能野心恐遇阻

生產太陽能電池所用的多晶矽多數來自中國，恐讓美國總統拜登政府推動太陽能的雄心大略遇阻。(Getty Images)

最新報告顯示，全球太陽能產業仰賴的中國 原物料生產可能涉及強迫勞動，這恐讓美國 總統拜登政府推動太陽能的雄心大略遇阻。

其中一大阻礙是來自生產太陽能電池所用的多晶矽。全球太陽能產業的多晶矽供應量有45%來自新疆 ，35% 來自中國其他地區，只有20%來自美國和其他地區。而中國共產黨政府被控在新疆大規模監禁少數民族，以及從事其他迫害行為。

美國氣候變遷特使凱瑞（John Kerry）表示，華府將決定是否禁止新疆的太陽能產品進入美國。這將對拜登推動太陽能和其他再生能源，以減少碳排放的計畫產生衝突。

根據國外研究組織和政府，新疆地區逾100萬名維吾爾族和其他穆斯林少數族裔被強迫關押在拘留營。中國當局被控對少數民族進行強制節育，並且破壞清真寺。

中國官員駁斥有關迫害的指控，並稱這些設施為「再教育營」，提供職業訓練，以因應經濟發展和遏阻極端主義。

美國和部分中國太陽能業者已誓言會避免可能涉及強迫勞動的供應商。然而，目前還不清楚，如果沒有新疆的供應，他們能否滿足日益攀升的需求。北京當局不允許對新疆的工作環境，進行獨立調查。

根據英國雪菲爾哈倫大學（Sheffield Hallam University）研究員墨菲（Laura T. Murphy）和埃利馬特（Nyrola Elimaat）5月14日的報告，製造大廠都使用新疆的原物料，「供應鏈中存在強迫勞動的高風險」。

墨菲和埃利馬特表示，他們發現11家公司參與維吾爾和其他少數族裔的強迫勞動力轉移計畫，有90家中國和國際公司的供應鏈受到強迫勞動影響。

墨菲和埃利馬特表示，大型太陽能設備製造商包括晶科能源、隆基綠能科技、天合光能、晶澳太陽能等，供應鏈中可能有強迫勞動。

晶科能源、隆基綠能科技、天合光能和晶澳太陽能都未能立即回覆記者的詢問。