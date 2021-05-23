佛洛伊德案周年推動警改 17州立法禁警察鎖喉
非裔佛洛伊德在明尼蘇達州遭白人警察沙文以膝壓頸致死案發生一年，對全美執法造成重大影響，包括明尼蘇達、科羅拉多等至少17州已立法，禁止或限制警方執法時動用鎖喉法，在此之前禁限鎖喉的只有田納西及伊利諾兩州。
美聯社23日報導，科羅拉多州2019年發生23歲非裔麥肯(Elijah McClain)在奧羅拉(Aurora )市郊遭警方鎖喉而死事件，非裔民主黨州眾議員列絲莉‧赫若德(Leslie Herod)因此提案，禁止警方執法動用鎖喉法，但未能獲得同僚足夠票數支持警務改革法案。
但佛洛伊德案爆發一個月內，科州州議會便著手立法，批准警務改革法案，其中包括禁止警方執法動用鎖喉；赫若德指出，明令全面禁止鎖喉，應能救人性命。
據全國州議會聯合會(NCSL)提供的數據，包括明尼蘇達等至少17州均已立法，禁止或限制警方執法時對嫌犯鎖喉；絕大多數都在去年通過，而那些州都由民主黨主政，包括加州、伊利諾、內華達、俄勒岡及維吉尼亞。
華盛頓州州長英斯利(Jay Inslee)上周簽字，讓包羅廣泛的警務改革法案立法成功，落實多項改革，包括警方究責及完全禁用鎖喉。
有些共和黨也支持改革；共和黨擔任州長而民主黨控制州議會的麻州、佛蒙特州已簽字立法，禁止或限用鎖喉；州長及議會都由共和黨控制的印第安納、愛荷華及猶他三州也一樣。
這些新通過的州法都規定，除非警方能證明鎖喉有其必要，以保護自身或他人性命，不然鎖喉或勒頸致人於死傷，必須負起刑事責任。在佛蒙特州，違法警察將面臨的刑期最高達20年，併科罰金5萬元。
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