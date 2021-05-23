佛洛伊德案周年推動警改 17州立法禁警察鎖喉

國會民主黨人推動的警務改革法案，由於得不到共和黨議員支持，進展緩慢。圖為俄勒岡州波特蘭市民眾在佛洛伊德命案一周年前夕集會示威，要求加速警務改革。(路透)

非裔 佛洛伊德在明尼蘇達州遭白人警察沙文以膝壓頸致死案發生一年，對全美執法造成重大影響，包括明尼蘇達、科羅拉多等至少17州已立法，禁止或限制警方執法時動用鎖喉法，在此之前禁限鎖喉的只有田納西及伊利諾兩州。

美聯社23日報導，科羅拉多州2019年發生23歲非裔麥肯(Elijah McClain)在奧羅拉(Aurora )市郊遭警方鎖喉而死事件，非裔民主黨 州眾議員列絲莉‧赫若德(Leslie Herod)因此提案，禁止警方執法動用鎖喉法，但未能獲得同僚足夠票數支持警務改革法案。

但佛洛伊德案爆發一個月內，科州州議會便著手立法，批准警務改革法案，其中包括禁止警方執法動用鎖喉；赫若德指出，明令全面禁止鎖喉，應能救人性命。

據全國州議會聯合會(NCSL)提供的數據，包括明尼蘇達等至少17州均已立法，禁止或限制警方執法時對嫌犯鎖喉；絕大多數都在去年通過，而那些州都由民主黨主政，包括加州、伊利諾、內華達、俄勒岡及維吉尼亞。

華盛頓州州長英斯利(Jay Inslee)上周簽字，讓包羅廣泛的警務改革法案立法成功，落實多項改革，包括警方究責及完全禁用鎖喉。

有些共和黨 也支持改革；共和黨擔任州長而民主黨控制州議會的麻州、佛蒙特州已簽字立法，禁止或限用鎖喉；州長及議會都由共和黨控制的印第安納、愛荷華及猶他三州也一樣。

這些新通過的州法都規定，除非警方能證明鎖喉有其必要，以保護自身或他人性命，不然鎖喉或勒頸致人於死傷，必須負起刑事責任。在佛蒙特州，違法警察將面臨的刑期最高達20年，併科罰金5萬元。