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新華社：白銀市馬拉松是悲劇 責主辦方組織不力

駐防國會山莊4個月 2149名國民兵即起撤離

編譯潘勛／綜合23日電
因1月6日發生挺前總統川普暴民攻擊國會事件，國民兵部隊奉派進駐國會山莊。國民兵目前已完成任務，即日起將開拔撤離華府。圖為華盛頓州的國民兵在國會山莊前站崗。(美聯社)
因1月6日發生挺前總統川普暴民攻擊國會事件，國民兵部隊奉派進駐國會山莊。國民兵目前已完成任務，即日起將開拔撤離華府。圖為華盛頓州的國民兵在國會山莊前站崗。(美聯社)

職司評估國會安全的退役中將奧諾內(Russel Honoré)23日表示，因為1月6日發生挺前總統川普暴民攻擊國會事件，國民兵部隊過去4個月奉派進駐國會山莊，目前已完成任務，即日起將開拔撤離，歸建回原駐地。

奧諾內接受哥倫比亞廣播公司(CBS) 節目「面對全國」(Face the Nation)訪問表示，暴亂事件發生137天後，國民兵已完成保衛國會山莊的任務，但國會周遭地區還不能立即開放，原因在國會山莊警力資源依然吃緊。

華府特區國民兵發言人強森(Chelsi B. Johnson)上尉表示，目前留守的國民兵戰士有2149人，國防部拒絕延長他們的駐防，國會山莊警察局也沒要求國民兵留在當地。

奧諾內強調，當務之急是參院通過眾院上周已過關的19億元維安補充開支法案；雖說19億元看似花很大，但應該特別指出其中7億元是用來「埋單」，支付叫國民兵留駐當地這麼久的開銷。

紐約郵報(New York Post)指出，維安補充開支法編列2億5000萬元，打算建造可伸可縮的圍籬及感測器系統；1億6270萬元用來強化國會山莊門窗；1億元建造安全門廳，做訪客安檢。紐郵指出，法案轉到參院，勢必遭遇共和黨的反對。

奧諾內另為補充開支裡的2億元辯護，指這筆經費是為成立快速反應部隊之用，碰到緊急狀況可馳援國會山莊警察局；某些共和黨國會議員已出聲反對此一條款。

奧諾內表示，有人講可以抽調地區警力進行那種任務，或許就應付預先排定的事件，此法能夠奏效，但他不認為遇見凌晨3點爆發的國內恐怖攻擊，抽調地區警力足敷使用。

有些共和黨國會議員宣稱1月6日國會山莊遇襲不算暴動，奧諾內為此批評共和黨，重申當時執法官員遭逢凶險狀況；「他們(指警方)面對暴戾凶惡的成群暴民，暴民對警方動武，還想宰了他們」；共和黨的說法叫他駭然，認為共和黨已脫離少數黨的角色，專為反對而反對。

因1月6日發生挺前總統川普暴民攻擊國會事件，國民兵部隊奉派進駐國會山莊。國民兵目...
因1月6日發生挺前總統川普暴民攻擊國會事件，國民兵部隊奉派進駐國會山莊。國民兵目前已完成任務，即日起將開拔撤離華府。圖為猶他州的國民兵在國會山莊前站崗。(美聯社)

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