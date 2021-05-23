病毒來自武漢實驗室？WSJ：3研究員2019年11月曾就醫

世界衛生組織的專家組2月曾訪問武漢病毒實驗室，溯源新冠病毒。(路透)

華爾街日報報導，根據一份先前未曝光的美國 情報報告，中國武漢 病毒研究所的三名研究人員在2019年11月生病並尋求住院治療，這可能進一步提高外界希望更全面調查新冠病毒是否從該實驗室流出的要求。

這份報告的細節超出川普政府在卸任前幾天所公布的一份國務院事實清單報告。內容指出，武漢病毒研究所的數名研究人員在2019年秋季生病，「出現和新冠肺炎與常見季節性疾病一樣的症狀」。該研究所正是冠狀病毒和其他病原體的研究中心。

在有關武漢病毒研究所三名研究人員生病、生病時間和就醫時間曝光之際，正值世界衛生組織（WHO）的決策小組將展開一場會議的前夕，會議預期討論調查新冠病毒源起的下一階段。

知悉這份情報的美國現任和前任官員對於評估的支持證據強度看法不一。一名人士表示，情報是由一個國際夥伴提供，可能意義重大，但仍需進一步調查和確認，另一名消息人士則形容這份情報強而有力，「我們從各方消息取得的資訊非常精細、非常準確。它沒有透露的是，他們（研究人員）為何生病的確切原因」。

許多流行病學家和病毒學家認為，造成這場大流行病的新型冠狀病毒最初是在2019年11月在中國中部城市武漢開始傳染。不過，北京當局表示首例確診案例是一名在2019年12月8日生病的男子。

武漢病毒研究所一直沒有分享有關蝙蝠冠狀病毒研究工作的原始資料、安全日誌和實驗室紀錄。多數人相信，蝙蝠是新冠病毒最可能的來源。

中國再三否認病毒是從國內實驗室中流出。中國外交部23日援引一支世衛組織為首的團隊結論指出，實驗室外洩是極不可能的。該團隊是在2月查訪武漢病毒研究所後做出上述結論。

中國外交部在回應華爾街日報上述消息時表示：「美國持續炒作實驗室外洩的說法。是真的確實關切追蹤來源，還是試圖分散注意力？」

拜登政府不願對這份情報提出評論，但表示所有關於這場流行病源起的技術上合理因素，都應該被世衛組織和國際專家調查。

中國國家衛生健康員會和武漢病毒研究所並未回應華爾街日報提出的評論請求。人稱「蝙蝠女俠」的武漢病毒研究所頂尖蝙蝠冠狀病毒專家石正麗，曾對今年初前往武漢調查病毒源起的WHO領導團隊表示，在冠狀病毒研究團隊中，所有員工檢測後都呈現新冠病毒抗體陰性，而且沒有人員變動。

調查團隊中的荷蘭病毒學家庫普曼斯（Marion Koopmans）3月對NBC新聞表示，武漢病毒研究所的一些員工確實在2019年秋季生病，但她歸因是一般的季節性疾病，「偶爾會生病，也是正常的。沒什麼大不了。或許一個或兩個，並不是特別大的事。」