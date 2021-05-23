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英國一世代以來最大規模海空武力 航艦開赴南海

英國一世代以來最大規模海空武力 航艦開赴南海

編譯李京倫／綜合報導
英國女王伊麗莎白二世（左二）22日登上停泊在朴茨茅斯海軍基地的伊麗莎白女王號航空母艦視察。（路透）
英國女王伊麗莎白二世（左二）22日登上停泊在朴茨茅斯海軍基地的伊麗莎白女王號航空母艦視察。（路透）

英國航空母艦伊麗莎白女王號22日傍晚率領皇家海軍艦隊前往南海，展開首次作戰部署，女王伊麗莎白二世當天稍早登艦視察。

95歲的女王登上停泊在英格蘭南部朴茨茅斯海軍基地的伊麗莎白女王號視察。7年前，女王偕同上月辭世的夫婿菲立普親王，將這艘航艦命名為伊麗莎白女王號。

英國國防部發表聲明說，女王在艦上「會見船員，並祝福他們在即將迎來的、寫下海軍歷史的難忘生命經驗中擁有好運」。

英國王室官方推特貼文顯示，女王準備離開時，水兵高喊：「為女王歡呼三聲！嗨，嗨，萬歲！」

排水量6萬5000噸的伊麗莎白女王號，配備8架英國F-35B戰機，以及10架美國F-35戰機；艦上1700多名官兵中，包括250名美國陸戰隊隊員。

伊麗莎白女王號在未來28周、長達2萬6000海里航程中，將率領驅逐艦、巡防艦，以及補給艦各兩艘，以及一艘潛艦。美軍一艘驅逐艦和荷蘭海軍一艘巡防艦也將與這個航艦打擊群隨行。

英國國防部表示，這個艦隊將是英國一個世代以來部署的最大規模海上和空中武力。

伊麗莎白女王號航艦打擊群將穿越爭議性的南海水域，航向菲律賓海，並將在印度、新加坡、南韓與日本等地停泊。這個打擊群通過地中海與印度洋航向亞洲之際，將與40多國、也就是全球逾兩成國家互動。

英國首相強生曾表示，出動伊麗莎白女王號航艦，能投射英國對民主與法治的信念等軟實力。

英國國防大臣華勒斯發表聲明說：「這個英國航艦打擊群啟航，是為了在歷史下一章留下英國的印記。英國作為真正的全球大國，挺身應對明日的挑戰，與朋友攜手捍衛我們的共同價值，並維持基於規則的國際秩序。」

英國 美國 國防部

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