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輝瑞、莫德納、嬌生 允諾供應窮國35億劑

中央社／羅馬21日綜合外電報導
美國製藥業巨擘輝瑞的董事長暨執行長博爾拉表示，輝瑞將在未來18個月內出貨20億劑疫苗給較貧窮國家。(路透)
美國製藥業巨擘輝瑞的董事長暨執行長博爾拉表示，輝瑞將在未來18個月內出貨20億劑疫苗給較貧窮國家。(路透)

美國COVID-19疫苗製造商輝瑞、莫德納和嬌生今天在20國集團（G20）衛生峰會上表示，他們將在今年和明年合計供應約35億劑疫苗給較貧窮國家，售價將依成本價或折扣價。

法新社報導，美國製藥業巨擘輝瑞（Pfizer）的董事長暨執行長博爾拉（Albert Bourla）在會議上表示，輝瑞將在未來18個月內出貨20億劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗給這些國家，其中10億劑將在今年內交貨。

莫德納（Moderna）執行長班塞爾（Stephane Bancel）則宣布，今年將對較貧窮國家出貨「最多9500 萬劑」疫苗，明年再供應「最多9億劑」，包括透過COVID-19疫苗全球取得機制（Covax）提供的部分。

嬌生（Johnson & Johnson）副董事長暨科學長史托佛斯（Paul Stoffels）說，他們先前已與Covax簽訂協議，會在今年內供應最多2億劑疫苗；而目前正在討論「可能加碼供應3億劑…合計最多達到5億劑」。

今天稍早峰會開場時，歐洲聯盟（EU）也承諾捐1億劑疫苗給較貧窮國家。

這場峰會討論如何從COVID-19疫情復甦，以及如何避免再度出現疫情大流行。全球領袖藉此峰會場合強調世界各地擴大疫苗接種的重要性，並研究有必要採取哪些行動以避免再度出現類似危機。

疫苗 輝瑞 美國

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