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拜登、文在寅齊蹲下與韓戰老兵合影 紀念美韓同盟70年

記者張文馨／華盛頓報導
美聯社
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美國總統拜登21日在白宮會見南韓總統文在寅，在舉行雙邊會談前，拜登邀請文在寅參加為一名參與過韓戰的美軍退役上校帕吉特（Ralph Puckett）授勳儀式，紀念美韓同盟70年情誼的重要性。

韓戰在1950年爆發，為北韓越過38度線侵略南韓引發的爭端，美國參戰協助南韓對抗共產黨勢力。

帕吉特已經94歲，坐著輪椅出席接受拜登頒授的最高榮譽勳章，白宮表示，文在寅是首位出席最高軍事勳章授勳儀式的外國領導人，在完成授勳儀式後，拜登與文在寅分別蹲在帕吉特身旁，與帕吉特家人合影。

拜登在致詞時表示，美韓同盟來自於與美國人並肩作戰的南韓軍隊的勇氣決心與犧牲，邀請文在寅出席意味著兩國都達到同盟所追求的目標。

文在寅則說，沒有帕吉特與南韓軍人的犧牲，南韓不可能從戰後廢墟中，獲得自由與民主。

文在寅是拜登作為白宮主人接待的第二位外國領導人，拜登上月16日與日本首相菅義偉在白宮舉行雙邊會談；與上一場訪問不同的是，拜登接待文在寅，雙方全程都沒有戴口罩。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）21日先在白宮歡迎文在寅，賀錦麗說，美韓聯盟對東北亞、印太及全世界的和平、安全和繁榮至關重要。

文在寅 拜登 南韓

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