美中阿拉斯加會談不歡而散後 美促軍事高層對話觸礁
英國金融時報21日報導，美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）要求與中國中央軍事委員會副主席許其亮展開對話，但中方拒絕，這將給高度緊張的雙邊關係再添複雜性。
金融時報引述知情人士的說法指，奧斯丁提出三項要求，希望和中國最高軍事首長許其亮對話，不過中國拒絕參與。
在美中外交高層阿拉斯加會談不歡而散後，金融時報報導，美國總統拜登仍認為，奧斯丁與許其亮能溝通是重要的，因為目前印太緊張局勢正在升高，包括中國在南海與台灣附近的行動。
金融時報報導，美國官員認為「這場軍事高層對話不能為談而談。」
對於美國的要求，一名美國國防官員告訴金融時報，「中國軍方沒有回應。」
不只是奧斯丁，一名資深官員說，美國參謀首長聯席會議主席米利（Mark Milley）從拜登就任總統以來，也未與中方對口說上話。
原本奧斯丁計畫前往新加坡參與6月初舉行的香格里拉國防論壇，預計中國國防部長魏鳳和也會出席，不過這場論壇本周因新冠疫情宣告取消。
許其亮在中國的政治和軍事系統排序都在魏鳳和之前，金融時報報導，奧斯丁期待能直接與許其亮通話，「我們認為比較恰當的對口是軍委會副主席」。
金融時報報導，中方想建立「魏鳳和對美國國防部長」的模式，這讓白宮陷入討論，有一派國安會官員反對，另一種意見認為奧斯丁可透過魏鳳和，傳達「只跟許其亮談」的訊息。
國防部前東亞事務副助理部長（Heino Klinck）表示，考慮到台灣、東海與南海情勢，加上中國對美國主要盟友如澳洲的脅迫企圖，美中明確溝通是很重要的，「我們需要對中傳達我們的紅線，因為中國已經說了她的。」
上一則
英勇表現70多年後 韓戰老兵獲頒榮譽勳章
下一則
FB留言