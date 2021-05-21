美中阿拉斯加會談不歡而散後 美促軍事高層對話觸礁

英國金融時報21日報導，美國國防部長奧斯丁要求與中國中央軍事委員會副主席許其亮展開對話，但中方拒絕，這將給高度緊張的雙邊關係再添複雜性。（路透）

英國金融時報21日報導，美國 國防部長奧斯丁 （Lloyd Austin）要求與中國 中央軍事委員會副主席許其亮展開對話，但中方拒絕，這將給高度緊張的雙邊關係再添複雜性。

金融時報引述知情人士的說法指，奧斯丁提出三項要求，希望和中國最高軍事首長許其亮對話，不過中國拒絕參與。

在美中外交高層阿拉斯加會談不歡而散後，金融時報報導，美國總統拜登仍認為，奧斯丁與許其亮能溝通是重要的，因為目前印太緊張局勢正在升高，包括中國在南海與台灣附近的行動。

金融時報報導，美國官員認為「這場軍事高層對話不能為談而談。」

對於美國的要求，一名美國國防官員告訴金融時報，「中國軍方沒有回應。」

不只是奧斯丁，一名資深官員說，美國參謀首長聯席會議主席米利（Mark Milley）從拜登就任總統以來，也未與中方對口說上話。

原本奧斯丁計畫前往新加坡參與6月初舉行的香格里拉國防論壇，預計中國國防部長魏鳳和也會出席，不過這場論壇本周因新冠疫情宣告取消。

許其亮在中國的政治和軍事系統排序都在魏鳳和之前，金融時報報導，奧斯丁期待能直接與許其亮通話，「我們認為比較恰當的對口是軍委會副主席」。

金融時報報導，中方想建立「魏鳳和對美國國防部長」的模式，這讓白宮陷入討論，有一派國安會官員反對，另一種意見認為奧斯丁可透過魏鳳和，傳達「只跟許其亮談」的訊息。

國防部前東亞事務副助理部長（Heino Klinck）表示，考慮到台灣、東海與南海情勢，加上中國對美國主要盟友如澳洲的脅迫企圖，美中明確溝通是很重要的，「我們需要對中傳達我們的紅線，因為中國已經說了她的。」