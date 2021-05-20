不著重台海？ 美韓聯合聲明將強調整體區域安全

南韓 總統文在寅21日將到白宮拜訪美國 總統拜登，一名美國資深官員在事前的電話簡報會表示，美韓雙邊會談將觸及區域安全、經濟合作，以及北韓 政策；相較美日領導人聯合聲明提到關注台海和平穩定，這次的美韓聯合聲明總體上將談區域安全，與如何維持和平穩定。

根據白宮規畫，文在寅21日訪問白宮，雙方領導人會晤及舉行廣泛周延的雙邊會談，會後拜登與文在寅將舉行聯合記者會。

這名資深官員表示，美韓將討論在當前最緊迫的挑戰（全球健康、氣候變遷及在先進科技下人與人的連結），共同深化合作；美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）將與南韓產業通商資源部部長文勝煜，與美韓企業執行長等人舉行圓桌會議。

根據南韓媒體日前報導，此次三星、SK、LG集團等疫苗、半導體、電池相關企業高層都在訪問團內，預料此次峰會將達成「以半導體換疫苗」的協議，美韓將建立半導體供應鏈夥伴關係，美方將承諾協助南韓解決疫苗短缺問題，並可望宣布美國莫德納疫苗將在南韓製造。

資深官員表示，21日的會議中將討論美韓在研發、供應鏈與新世代晶片合作的共同期待。

至於北韓政策，這名官員表示，美韓領導人將在會中討論此事，美國已完成對北韓的政策檢討，美國的目標仍是朝鮮半島完全非核化，將採取務實方式，吸取過去教訓，創造靈活性，提高外交成功機會。

「美國將不會公開外交戰略細節」，這名官員說，預計與盟友包括國會議員私下謹慎協調，過程中為自己保持最大靈活度。

這名資深官員表示，不會聚焦在達成大交易，也不會依賴戰略耐性。前兩者分別暗指川普和歐巴馬政府時期對北韓採取的政策。

被問到美韓聯合聲明是否比照上月發布的美日聯合聲明，「強調台海和平與穩定的重要性，並鼓勵和平解決兩岸問題。」

這名資深官員說，總體上將談區域安全，與如何維持和平穩定。

記者追問對台海議題的強調是否比上月的美日聯合聲明較弱，這名資深官員表示，「我不會這樣說，我會說，我們緊密合作，我們看到在印太地區的諸多挑戰。」