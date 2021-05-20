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確保自由開放印太 拜登：美台海巡合作應對共同威脅

記者張文馨／華盛頓報導
美國總統拜登。美聯社
美國總統拜登。美聯社

美國總統拜登19日參與美國海岸警衛隊學校畢業典禮，他提到美國對維護自由航行，捍衛民主價值規範的貢獻，重申確保自由開放的印太地區，提到美台新簽署的海巡合作，稱「能確保在應對區域共同威脅時，佔據更有利位置，並實施一致的人道與環境行動。」

拜登表示，世界正在變化，美國正處於歷史巨變的轉折點，全球挑戰日益加劇，混合式的威脅跨越國界，美國要在陸上、海上等各地應對，這就是海岸警衛隊的專長。

拜登提到，在疫情大流行期間，超過25萬名郵輪旅客如何安全下船、協助全國救災管理局（FEMA）實施全國性疫苗施打工作，海岸警衛隊證明了他們在防堵疫情上的貢獻，此外，美國本土面臨颶風和西部野火，在海上攔截毒品走私， 海岸警衛隊對國家安全貢獻不小。

拜登也說，水域安全攸關美國與世界貿易的能力，數十年來美國與合作夥伴協力，保持海路暢通，制定明確規則，共享海洋資源，各國均受益；但隨著科技發展，中國與俄羅斯等國破壞性行動，這些明確的規範備受挑戰，他為此直接與中國國家主席習近平和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）對話。

拜登說，航行自由的海事原則，是全球經濟與安全的基石，全球貿易能不受限制的流通，是美國外交政策的重要利益，只有美國扮演積極角色，維護國際規範才能維持；這是民主價值，不是獨裁者的價值。

拜登說，美國將持續支持聯合國海洋法公約，確保自由開放的印太地區，美國與台灣夥伴的海巡合作協議（美台3月25日簽署的海巡合作諒解備忘錄），將能確保在應對區域共同威脅時，佔據更有利位置，並實施一致的人道與環境行動。

拜登也提到，在印太地區發生的非法、不事先報告、不管制捕魚等作為，美國海岸警衛隊需與各國合作力量，因為當遠洋漁船無視捕撈法規作業時，傷害的是所有人的利益。

拜登雖未點名，不過美國前國安顧問歐布萊恩（Robert O’brien）去年10月發布的聲明，就點名中國在印太地區非法、不事先報告、不管制捕魚，還對在印太地區其他國家專屬經濟海域作業的船隻實施騷擾，威脅美國與區域鄰國的主權、危及區域穩定；歐布萊恩當時說，美國正在評估在南太平洋地區的美屬薩摩亞（American Samoa）設置新一代快速反應巡航艦的可能性。

美國 拜登 中國

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