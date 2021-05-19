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重建與俄外交？傳拜登將解除「北溪2號」管線制裁

編譯張君堯／綜合報導
消息人士透露，美國總統拜登近日將解除針對俄羅斯輸送天然氣到德國的「北溪2號」管道背後公司和其執行長的經濟制裁，美國國務院最快將在19日對外宣布此一決定。（路透）
消息人士透露，美國總統拜登近日將解除針對俄羅斯輸送天然氣到德國的「北溪2號」管道背後公司和其執行長的經濟制裁，美國國務院最快將在19日對外宣布此一決定。（路透）

根據消息人士透露，美國總統拜登（Joe Biden）近日將解除針對俄羅斯輸送天然氣到德國的「北溪2號」管道（Nord Stream 2）背後公司和其執行長的經濟制裁，美國國務院最快將在19日對外宣布此一決定，俄羅斯官方也對此消息稱有助於兩國關係「正常化」。

報導指出，消息人士表示美國國會要求國務院重新審查制裁後得出結論，「北溪2號」所屬的AG公司和其執行長沃尼格（Matthias Warnig），也是俄羅斯總統普廷的政治盟友，的確有從事可被制裁的活動，但放棄制裁符合美國的國家利益。

拜登政府認為，當前最重要的是要傳達美國的戰略承諾、以重建和德國的關係，美德關係在前總統川普（Donald Trump）時期遭到嚴重破壞，對此，共和黨人大力抨擊該決定，目前白宮代表尚未發表任何評論。

美國國務院發言人18日表示，拜登政府已經明確指出「北溪2號」管道是俄羅斯的地緣政治計畫，其威脅到歐盟、烏克蘭、東側北約盟國及合作夥伴的能源安全。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）18日還與德國外交部長馬斯（Heiko Maas）進行會談，強調美國致力於和盟國和夥伴合作，以對抗俄羅斯破壞我們的集體安全的努力，並且重申美國反對「北溪2號」的立場。

美國 俄羅斯 國務院

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