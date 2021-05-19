美LGBT福音 代孕子女符合條件可獲美國籍

美國國務院宣布，對前總統川普時期的政策改弦更張，凡透過代孕或體外人工受精嬰幼兒將可容更易取得公民身分；這是LGBTQ團體長久以來一直爭取的改變。示意圖／Ingimage

美國國務院 今天宣布，對前總統川普 時期的政策改弦更張，凡透過代孕或體外人工受精嬰幼兒將可容更易取得公民身分；這是LGBTQ團體長久以來一直爭取的改變。

根據拜登政府新的指導意見，對於其中一人為美國公民 的已婚伴侶在海外出生的子女，同意賦予小孩公民身分，不論小孩是與美國公民或其配偶有遺傳關係。

先前，美國國務院依據1952年移民與國籍法（Immigration and Nationality Act，INA）作出解釋，要求遺傳基因或妊娠關係其中有一方須具有美國公民身分。

國務院發言人普萊斯（Ned Price ）在聲明中表示，移民與國籍法適用與解釋更新，將現代家庭實際狀況或輔助生殖技術的進展納入考量。

法新社報導，這項政策的改變不但影響異性與同性配偶，這也一直是同性戀、雙性戀、跨性別者和酷兒（LGBTQ）家庭特別渴望的。LGBTQ家庭因為輔助生殖技術受惠，可擁有有血緣關係的孩子。

在前總統川普任內，國務院對於海外出生的小孩，父母僅有一方為美國人時，就否定孩童的公民權。LGBTQ權利團體以及民主黨國會議員都提出抗議。

去年有兩件法律訴訟案挑戰國務院這項政策，但川普主政的國務院放下爭訟。

相關案例的癥結點，常是家庭中的親代只有一人是美國公民。

美國向來是傾向屬地主義，任何出生在美國境內的人，出生時就自動成為美國公民，而這在西方有些國家包括法國和德國，則是禁止的。

拜登向來聲援LGBTQ人權團體，因此撤銷川普的舉措，包括川普禁止跨性別者服兵役。拜登和國務卿布林肯（Antony Blinken）都曾矢言，促進LGBTQ權利平等，為主要優先外交政策。