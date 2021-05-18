拜登訪福特車廠 揭櫫1740億美元電動車計畫

拜登總統前往拜訪福特汽車位於密西根州的電動車廠。(美聯社)

美國 總統拜登 （Joe Biden）今天前往福特汽車（Ford Motor）位於密西根州的電動車 廠拜訪，提出規模1740億美元的電動車計畫，建議對新的電動車電池工廠提供政府補貼。

根據路透社看到的白宮背景說明資料，拜登在車廠先睹為快福特最新F-150電動皮卡貨車時，主張政府以大幅支出鼓勵美國民眾購買電動車。拜登也排除對高價豪華電動車款提供消費者誘因。

拜登強調美國在電動車的發展上落後中國。白宮說：「儘管美國在電動車科技上領先，但在電動車和電動車電池的製造競賽中落後」。

白宮希望鼓勵設立新的電池生產設施，這對加速美國電動車生產是關鍵。

根據這項之前未披露的白宮資料，拜登的計畫「提議以分擔成本的補貼，支持美國新設高容量電池廠」。但其中坦承新的電池製造廠可能無法取得稅賦扣抵額，不過隨著營運規模變大，他們可以爭取應得的那一份。

這項計畫也支持提供補貼讓停產的工廠更換新機器設備，「以製造先進車輛和零件」。

根據美國運輸部4月寄給國會議員的電郵，拜登電動車計畫的重點是提供1000億美元讓消費者部份退款。

白宮的資料顯示，拜登的計畫提供對「銷售點」的激勵，鼓勵使用電動車。這些激勵措施不會給昂貴的豪華電動車款，而鼓勵採用良好勞工措施的製造商。

現有的7500美元電動車扣抵稅額適用於各種價格的電動車，但在製造商出售了20萬輛電動車後，即自動失效。特斯拉（Tesla）和通用汽車（General Motors）都已經達到這個上限，因此扣抵稅額都已失效。

拜登的電動車政策面臨國會不少共和黨籍議員的抗拒。

影片來源：YouTube Washington Post頻道