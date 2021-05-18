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歐盟：輝瑞疫苗能放冰箱1個月 比先前說的5天久

1張圖：全美3299萬人確診 37.3%民眾已完成接種

龐培歐：相信台灣政府有辦法儘速取得美國疫苗

國際組／即時報導
美國前國務卿龐培歐（右）17日接受台灣資深媒體人黃寶慧越洋獨家專訪。圖／黃寶慧提供
美國前國務卿龐培歐（右）17日接受台灣資深媒體人黃寶慧越洋獨家專訪。圖／黃寶慧提供

美國前國務卿龐培歐17日接受台灣資深媒體人黃寶慧越洋獨家專訪表示，他相信台灣政府有辦法盡快取得新冠疫苗。

美國總統拜登表示將在6月底釋出2000萬劑輝瑞、莫德納和嬌生疫苗給他國，台灣已表態將爭取，但能否取得仍不確定。龐培歐說，應該要相信台灣政府取得疫苗的能力。

龐培歐表示，雖然他已卸任，沒有能力直接影響美國政府，「但相信台灣的政府和私部門一定有辦法獲得疫苗。我們看著每一次疫情的突發狀況，我們知道病毒會突然爆發，但我們可以採取應對措施」。

龐培歐特別透過專訪傳達訊息給總統蔡英文，鼓勵她繼續帶領台灣人一起勇往直前，「（我欣賞）你們讓人們表達不同的意見、不同的觀點，讓政壇出現良性競爭。你們發展經濟，也在疫情來襲時照顧台灣人民的健康。我認為你們展現了一個良好、健全的公衛體系，應對疫情並同時發展經濟」。

他在專訪中表示，他「全心相信台灣是典範」，而幫助台灣獲得自由，則是他「神聖的義務」。

對於美中關係，龐培歐表示，目前美國和中國有著緊密的經濟往來，並非處於「新冷戰」。但他也說，中國早就將美國和其他西方國家當成對手，並在美國境內展開網路資訊戰，傳遞大量假消息混淆視聽。龐培歐認為所有國家應該都要團結起來，阻止中共建立霸權、單方面干擾南海貿易。

對於是否有意角逐美國總統大位，龐培歐沒把話說死，「誰知道2024年世界會變成什麼樣子？我正致力推動今天你我所談到民主自由等問題。這些都很重要，對人類、對我們的孩子和後代子孫都很重要，我並不打算從這場奮戰中抽身」。

至於疫情結束後有沒有訪問亞洲計畫，龐培歐說，「我和太太都很喜歡亞洲。如果能造訪貴國，那就太好了。我相信我會回到亞洲，希望能在秋天造訪，或許亞洲之行也會包括台灣。如果我能夠成行的話，那就太好了」。

龐培歐曾在推特發表他吃台灣鳳梨乾的照片，他表示，「告訴台灣人我愛他們！我想確保他們的產品能夠賣到全世界，鳳梨乾是很棒的產品，超好吃，是好東西。我曾收到來自台灣人民溫暖人心的訊息，有很多訊息感謝我和團隊的友台行徑，這讓我們感覺自己的工作很崇高也很重要。我們是為了美國付出，也是為了像你們這樣的台灣人付出。祝福大家」。

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