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從地心竄出：17年一出10億隻的美國「蟬爆日」

表面上咬選舉不公 美媒揭川普選後獨斷計畫美軍大撤退

編譯周辰陽／即時報導
美國前總統川普，資料照片。美國網媒日前報導，雖然川普大選選後一周仍咬定選舉不公，卻在同時私底下指示部屬，企圖趕在拜登就職之前，就讓派駐部分地區的美軍撤回國內。路透
美國前總統川普，資料照片。美國網媒日前報導，雖然川普大選選後一周仍咬定選舉不公，卻在同時私底下指示部屬，企圖趕在拜登就職之前，就讓派駐部分地區的美軍撤回國內。路透

美國政治網媒Axios日前報導，雖然前總統川普在2020年總統大選選後一周仍咬定選舉不公，卻也同時秘密指示部屬，準備趕在拜登正式就職之前，就讓派駐部分地區的美軍撤回國內。

據悉，川普最親信助理之一的麥恩提（John McEntee）當時將一張紙交給時任代理國防部長資深顧問、退役美軍上校麥格雷戈（Douglas Macgregor），稱「這是總統要你做的」。紙上則有短短四點，「帶我們離開阿富汗、帶我們離開伊拉克與敘利亞、從德國完全撤退、帶我們離開非洲」。

報導指麥格雷戈非常震驚，也對四點是否能在1月20日前都辦到感到懷疑，麥恩提則答稱「那就盡你所能」，麥格雷戈又認為時任代理防長米勒（Christopher Miller）權限可能不夠，需要總統的一道命令。川普簽署的一頁備忘錄在2天後的11月11日下午送進米勒辦公室，直接指示駐索馬利亞的美軍於12月31日撤出，駐阿富汗全體美軍在1月15日撤走，頓時讓五角大廈高層驚駭不已。

報導稱，當時的國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）、白宮律師西波隆（Pat Cipollone）與管理總統文件進出的秘書辦公室全都不知道川普簽署這一道命令，也頓時明白此事是川普自己獨斷獨行。最後是歐布萊恩、米勒與參謀首長聯席會議主席米利強烈諫阻川普，直指此舉將讓神學士在他下台前就攻占喀布爾，才讓川普放棄全面撤軍的計畫，改成裁撤到只剩2500人，並為拜登宣布全面撤軍舖路。

川普 拜登 阿富汗

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