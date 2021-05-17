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每月250至300元兒童抵稅7．15起入帳 3900萬家庭受惠

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每月250至300元兒童抵稅7．15起入帳 3900萬家庭受惠

記者顏伶如／綜合報導
財政部7月15日起每月將寄出至少250元的兒童扺稅金，協助低收入家庭。對堪薩斯州家有5伊凡(左)歲與3歲愛比的芮根媽媽而言，很有幫助。(美聯社)
財政部7月15日起每月將寄出至少250元的兒童扺稅金，協助低收入家庭。對堪薩斯州家有5伊凡(左)歲與3歲愛比的芮根媽媽而言，很有幫助。(美聯社)

財政部17日指出，全美大約3900萬家庭從今年7月15日開始，每月將自動收到250元至300元兒童抵稅(child tax credit)，約有6500萬名兒童符合資格，占全美兒童的88%。高收入家庭兒童則收到較少抵稅福利，或者不符抵稅福利資格。

兒童抵稅福利來自於拜登總統規模1.9兆疫情紓困法案，法案內容將疫情期間的兒童抵稅計畫延長一年，並讓民眾可以提早一步按月領取福利。將近88%兒童符合領取資格，家長將會自動收到金額，不需要另外提出申請。

除了大約80%兒童家長將收到國稅局(IRS)自動將款項存入銀行戶頭之外，國稅局也會對其他兒童家長寄發紙本支票或簽帳卡(debit cards)。

符合資格的家庭，每名6歲以下孩童每個月將可領到300元兒童抵稅，6歲以上至17歲以下兒童，每月則可領到250元兒童抵稅；根據先前規定，兒童抵稅上限2000元，而且只適用於有向國稅局申報所得稅的家庭。

根據疫情紓困法案，單親家長個人年收入7萬5000元以下、夫妻合併報稅年收入15萬元以下家庭，從7月15日起每月15日將收到自動存入銀行戶頭的兒童抵稅福利，每名6歲以下孩童全年共計可領3600元兒童抵稅福利，6歲以上至17歲以下兒童每人全年則可領到3000元兒童抵稅福利。

如果15日為假日或周末，撥款日期則為最接近15日的上班日。

舉例來說，符合資格的家庭若有年齡分別為5歲及13歲的孩童，從7月15日起每個月15日將收到國稅局自動存入家長銀行戶頭550元兒童抵稅福利。

國稅局將以2019年與2020年報稅年度資料決定適用家庭對象，美國廣播公司(ABC)報導，民眾可以透過網路更新收入現況，聯邦政府機關也將為未報稅民眾專門設立網路窗口，處理申請兒童抵稅福利領取。

拜登今年4月提出的規模1.8兆「美國家庭計畫」(American Families Plan)法案中提議，讓兒童抵稅福利繼續延長到2025年；外部研究報告估計，兒童抵稅福利有機會讓美國兒童貧窮問題得以減半，但一年將花費1000億元預算。

自由派智庫機構「人民政策計畫」(People's Policy Project)指出，處於「極度貧窮」(deep poverty)生活環境的兒童當中，約有半數來自於平常並未繳稅的家庭，因此國稅局很難跟這些家庭取得聯繫，因此白宮聲稱這項計畫將讓兒童貧窮大幅減少的假設可能言過其實。

財政部7月15日起每月將寄出至少250元的兒童扺稅金，協助低收入家庭脫貧脫困。對...
財政部7月15日起每月將寄出至少250元的兒童扺稅金，協助低收入家庭脫貧脫困。對家有17歲以下的青少年與幼童的家庭大有助益。圖為家長帶著子女逛剛重新開放的洛杉磯迪士尼樂園。(Getty Images)

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