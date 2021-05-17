拜登再與以色列總理通話 首度表態支持以巴停火

美國總統拜登17日再度與以色列總理內唐亞胡通電話。(路透)

美國 總統拜登17日與以色列 總理內唐亞胡通電話時表示，支持以色列和哈瑪斯 在加薩地帶停火，但沒有公開要求立即停火。

白宮表示，「總統重申對以色列捍衛自己免受不加區別飛彈襲擊的權利。總統歡迎為打擊不同族裔間暴力和平息耶路撒冷所做的努力。呼籲以色列盡一切努力，確保在衝突中保護無辜平民」。

白宮指出，「兩位領袖討論了以色列對加薩哈瑪斯和其他恐怖組織的軍事行動進展。總統表示支持停火，並討論了美國與埃及和其他夥伴為完成該任務的溝通。兩位領袖一致同意，他們及其團隊將保持密切聯繫」。

以色列和巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的衝突邁入第八天，哈瑪斯向以色列發射約3350枚飛彈，約500枚落入加薩地帶，根據最新消息，以色列有10人死亡，約50人重傷; 以色列報復性空襲導致的巴勒斯坦死亡人數達212人，死者中有61名兒童。

拜登一周內三度與內唐亞胡通話，拜登提及該地區與其他夥伴和盟友的參與，以幫助緩解緊張局勢。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）17日表示，為了幫助結束以巴衝突，所有政府官員都在日以繼夜地工作。並說美國副助理國務卿阿默（Hady Amr）以特使身分在耶路撒冷斡旋，希望促使雙方持續保持冷靜。