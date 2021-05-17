拜登：將分享2000萬劑美國使用中的三種新冠疫苗

全球疫情復發，美國總統拜登17日在白宮表示，美國將在接下來6周內追加2000萬劑新冠疫苗，與全球分享。圖為輝瑞、阿斯特捷利康和莫德納三種疫苗。(路透)

全球疫情復發，美國 總統拜登 17日在白宮表示，美國將在接下來6周內追加2000萬劑新冠疫苗 ，與全球分享；這2000萬劑將由美國國內核准使用的輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）和嬌生（Johnson & Johnson）供應，這是美國首度主動表示願分享國內正在使用的新冠疫苗。

白宮尚未宣布疫苗供應的細節與哪些國家受惠。中華民國駐美代表蕭美琴表示，進洽爭取中。

白宮上月26日宣布，將在6月結束前，釋出6000萬劑目前在美國尚未核准使用的阿斯特捷利康（AZ）疫苗，供他國使用。

加上拜登最新宣布追加的2000萬劑疫苗，美國將在接下來數月內，與全球分享8000萬劑新冠疫苗。

這也是拜登在大力鼓吹國民施打疫苗之後，美國首次表態願將國內使用中的疫苗與他國分享。

美國CDC統計，總人口中的37%，約1.2億人已經完成疫苗接種，至少接種一劑者，也有47.3%，約1.5億人。美聯社報導，國內對疫苗需求量在最近數周內急劇下降，根據路透報導，過去7天的疫苗施打量為200萬劑。

拜登說，「我們深知在全球疫情受控前，美國人不會安全無虞。」拜登指派白宮新冠疫情協調官齊安茲（Jeff Zients）負責全球疫苗分享計畫。

到目前為止，美國向加拿大與墨西哥分享了450萬劑的AZ疫苗，輝瑞藥廠在滿足承諾給美國政府的供應量後，日前也開始出口疫苗到其他國家。

路透報導，美國上周的新冠死亡人數為近14個月來最低，截至16日，當周死亡人數總計為4165人，與一月平均每天超過3000人身故的死亡高峰相較，上周平均每天死亡600人。此外，確診數字也是連續5周下降，至上周約23.3萬人，全美50州僅4州確診數仍增加。