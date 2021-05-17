以色列炸毀加薩媒體大樓 布林肯要求給交代

布林肯(圖)在哥本哈根和丹麥外交部長舉行的聯合記者會上表示：「以色列在自我防衛時有保護平民的特殊責任，而這當然包含新聞記者在內。」美聯社

以色列 軍方上周炸毀加薩地區一棟內有國際新聞媒體辦公室的大樓，美國 國務卿布林肯 今天表示，華府要求以色列提供有關這起攻擊的更多「細節」和「理由」。

法新社報導，布林肯（Antony Blinken）還說，他本人並未看到以色列當局提供的任何資訊，因此無意對這次空襲的合法性發表評論。

布林肯在哥本哈根和丹麥外交部長舉行的聯合記者會上表示：「以色列在自我防衛時有保護平民的特殊責任，而這當然包含新聞記者在內。」

布林肯表示，以色列有權捍衛自己國家，但他對新聞記者和醫療人員受到威脅感到不安。以國軍方15日空襲加薩，炸毀當地一座大樓，內有美聯社等國際媒體。

同時，布林肯今天也敦促以色列和巴勒斯坦衝突的相關各方要保護平民，並表示美國將「加緊」努力讓這場暴力衝突結束。

「我們不眠不休地透過外交管道努力，力圖讓這場衝突結束。」

以巴這場暴力衝突已經進入第2周，以色列鎖定加薩地區轟炸，巴勒斯坦武裝團體則對以色列城市發射火箭。

加薩地區衛生官員表示，爆發衝突至今死亡人數已達198人，其中包括58名孩童和34名婦女。以色列則有10人死亡，其中2名為兒童。

布林肯表示：「美國對於暴力升溫仍嚴重關切。目前有數百人死傷，包括從瓦礫堆中拉出來的孩童。」

「倘若雙方尋求停火，我們願意伸援。」