川普再喊大選被竊 轟潘斯沒膽 麥康諾懦弱

川普雖然是卸任總統，但仍主導共和黨，極大影響力。批評他的國會眾議員茲錢尼因此而丟掉黨內要職。(Getty Images)

前總統川普 15日公布聲明，聲稱2020年大選民調 鎮壓選民，他也繼續抨擊前副總統潘斯(Mike Pence)與參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnel)。

川普持續提出有關2020年選舉的無根據說法，儘管缺乏確鑿證據，他仍繼續指控民主黨與拜登 總統「操縱」選票；拜登顧問米勒(Jason Miller)將該聲明交給新聞週刊(Newsweek)。

川普在該聲明批評選前民調，其預測拜登會大勝，程度大於拜登最後得到的票數；川普也怪罪潘斯沒「勇氣」幫忙扭轉選舉結果，又罵麥康諾「懦弱可悲」。

川普指出：「根據一個大型民調委員會，2020總統選舉的選前民調為歷來最不準確民調。民調是個笑話。」川普還說，他壓倒性勝選，但他選前卻被看衰。

雖然部分民調確實預測失準，拜登最後未拿下川普勝選的州，但結果僅差幾個百分比。

川普表示：「其他州故意看衰我，讓民眾甚至粉絲認為『我們回家吧，我們愛我們的總統，但他贏不了。』」

川普又說：「就算最後遭操縱的結果極度接近，那也叫作壓制民調，這應該違法；這些都來自邪惡噁心又不實的媒體報導，而且他們知道自己在做什麼事。」

隨後川普又攻擊共和黨領袖，他聲稱：「如果潘斯有勇氣把選舉人團(Electoral College)選票寄給各州重新驗票，如果麥康諾為我們而戰，而不是當個懦弱可悲的領袖，那我們現在就會有一位共和黨總統，他會否決國會很快要通過可怕的社會主義法案。」

川普在多個關鍵州確實以些微之差輸給拜登，但他也得到美國總統選舉史上僅次於拜登的最高票數；川普當時贏的票數，比任何在位總統以及任何共和黨總統候選人都更高。共和黨選民投票率創下新高紀錄，似乎有別於川普聲稱選民遭民調壓抑的說法。

新聞週刊聯繫川普辦公室，但尚未得到回應。

川普持續無根據指稱，民主黨人「偷走」2020年選舉。民主黨和部分共和黨批評人士開始稱，這種陰謀論是「天大的謊言」，在川普支持者1月6日突襲國會，試圖扭轉拜登的勝選結果更是如此。

川普與其幕僚在選後提出數十件選舉訴訟，遭州與聯邦法院一一駁回；此外，許多重新驗票結果也再次證實拜登勝選。