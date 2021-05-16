美日法聯合軍演將例行化 劍指中國

日本 陸上自衛隊及法國陸軍、美國 陸戰隊昨天在日本九州霧島演習場進行假想奪島狀況及巷戰，這是這3國陸上部隊首度實施聯合演訓，日本政府考慮未來將聯合演訓例行化。

日本「產經新聞」報導，法國海軍「聖女貞德」（Jeanne d'Arc）戰鬥群停泊日本長崎縣佐世保港，為了善加利用這次機會，美日法進行聯合演訓，日本防衛省（相當於國防部 ）考慮下次法國海軍「聖女貞德」戰鬥群到日本港口停泊後，也將舉行聯合演訓，讓聯合演訓例行化。

報導說，美日法3國希望加強離島防衛的聯合軍事演習，目的在牽制在東海、南海擴大海洋行動的中國。

「聖女貞德」戰鬥群由搭載直升機的水陸兩棲攻擊艦及巡防艦組成，2015年、2017年曾停泊佐世保港。

美日法聯合軍事演習15日對媒體公開在日本九州外海進行以直升機從艦艇起飛，運送陸上部隊到霧島演習場的直升機運送作業及巷戰。這項軍演將霧島假想為「離島」，部隊登島，前進到離島的市街，以應付敵方的侵略部隊。

15日下雷雨，取消直升機運送項目，對媒體開放採訪的演訓內容是陸上部隊從事先安排好在霧島演習場的直升機降落的場面。日本陸上自衛隊、美國陸戰隊、法國陸軍依次部署在演習場，隊員持小槍戒備，朝距離約2公里遠的巷戰訓練設施前進。

這座訓練設施有一棟3樓建築物，假想成離島的「機場」遭敵軍攻占。日本陸上自衛隊與美國陸戰隊將建築物前的地雷進行未爆處理。接著破壞鐵絲網確保通路，法國陸軍搶先挺進建築物內。

美日法3國本月11日至13日在長崎縣相浦駐屯地共同擬定作戰計畫，確認戰鬥技術。日本陸上自衛隊派出以相浦為據點的離島防衛專門部隊「水陸機動團」等約100人、美法各派出約60人，總計220人參加。

水陸機動團第1水陸機動連隊長開雅史說，日本周邊的安全保障環境急遽變化，島嶼防衛的重要性大增，這項美日法3國聯合演訓的成果大。