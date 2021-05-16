彭博：新冠病毒難擋 台星兩位「防疫模範生」形象蒙塵

受疫情增溫影響，台灣平時人潮眾多的百貨商場空蕩蕩。報系資料照／記者曾原信攝影

彭博資訊報導，台灣 和新加坡 原本在遏制新冠疫情 方面表現卓越，如今均面臨疫情升溫威脅，也正實施嚴格的限制措施，並收緊兩國之間的旅行限制，導致這兩位亞洲「防疫模範生」的形象蒙塵。

台灣15日本土確診病例增加180例後，16日再增加206例，當局促請民眾上周末盡可能留在家裡，並要求室內聚會人數不得超過五人，戶外聚會人數不超過十人。

新加坡上周已宣布，重新實施類似全國封鎖的措施，禁止在餐廳內用餐，民眾原則上在家上班。新加坡計劃讓16歲以下民眾接種疫苗之際，有七所學校因出現確診病例將改為在家上課，以「圈定」（ring-fence）與確診者接觸的民眾。

疫情升溫和限制措施已影響重啟地區旅行的進展；新加坡原本允許台灣旅客入境後不需隔離，但上周六宣布，禁止先前21天內曾赴台灣旅遊的旅客入境，星國公民、永久居民和長期居留證持有者，入境後需隔離21天。

台灣中央流行疫情指揮中心表示，由於新加坡、越南的感染數激增，將把這兩國的旅遊警示由低風險國家調整為中低風險。

與此同時，亞洲前兩大金融中心香港、新加坡之間的免隔離旅行通道計畫，可能無法如期在本月稍晚啟動。

新加坡和台灣一直被視為新冠疫情管控的模範生，兩地的民眾較不擔心感染問題，生活大致維持常態。去年4到12月之間，台灣的本土感染病例數為零；新加坡在彭博資訊的抗疫韌性排行榜上原本被列為最佳地區，民眾也可參加音樂會、搭乘郵輪旅遊。

恢復管制措施，凸顯無病毒環境極難維持，尤其是威脅較低的地區，因當地民眾接種疫苗的意願更低。據Bloomberg Vaccine Tracker統計，台灣民眾目前接種的比率不到1%。