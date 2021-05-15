總統個資外洩？拜登Venmo帳號 不到10分鐘被搜出

拜登總統個人的Venmo應用程式帳號，一經公布，立即被駭客搜出公布。(Getty Images)

網路新聞媒體公司BuzzFeed報導，該媒體用不到十分鐘，就找出拜登 總統的現金行動支付Venmo祕密帳號，透過該應用程式不僅可看到拜登私人社交關係，也凸顯出美國國安網安問題。

紐約時報14日報導中提到，拜登利用一款供友人支付的熱門應用程式Venmo轉帳給孫子孫女後，BuzzFeed僅靠該app的內建搜尋工具與公開朋友的功能，不用十分鐘就找到約十名拜登家人，還拼湊出他的社交網絡，包括第一家庭、拜登的子孫、白宮 高官與幕僚和他在Venmo的所有聯絡人。

拜登的交易紀錄未遭公開，其帳號朋友不到十人，BuzzFeed出於國安顧慮未在報導中公布其帳戶名稱；BuzzFeed告知白宮此事之後，拜登帳號的所有朋友已遭移除。白宮發言人尚未回應。

BuzzFeed報導，利用Venmo帳號的友人連結，很快就能找到並確認拜登的帳號；其中還找到疑似第一夫人吉兒．拜登(Jill Biden)的帳號，她的帳號則連結到多名幕僚、高官與其家人，疑似還有次子杭特．白登(Hunter Biden)。

Venmo預設公開交易紀錄，而且找不到辦法將帳號的朋友清單隱藏起來；隱私 維權人士長期對Venmo的隱私表達顧慮。

電子邊疆基金會(EEF)代理行動主任基妮．格布哈特(Gennie Gebhart)表示：「Venmo隱私漏洞早已是其用戶的一大問題，多年都是如此。」

格布哈特說：「對於全球受到最嚴正保護的人而言，公開的Venmo帳號與朋友清單成為維安一大漏洞；就算朋友清單不長，仍足以清楚掌握一個人的習慣、例行活動與社交圈。」今天談到重要人物時，這些問題會被放大檢視。

資安專家貝札丹(Vahid Behzadan)表示，若有人想拼湊出第一家庭的活動，只要觀察第一家庭的社群活動，再注意其身邊友人與子孫的活動；而且總統周遭人士的維安程度不如第一家庭，有心人士更容易監控。

BuzzFeed報導，只要找到這些帳號，就能跟蹤總統與其家人、總統幕僚，對白宮帶來具體風險；間諜與政治對手也可利用這些資訊找到總統親友的個資，假裝是熟人或內圈人士聯繫總統等人；此外，白宮官員與記者的聯絡紀錄也可能曝光吹哨者的身分。