學者：若兒童未接種疫苗 疫情不會終結

接種疫苗日漸普遍，全美新確診案例大量減少，但專家指除非兒童也都能大量接種，否則疫情難以消失，全美預定秋季可為幼童接種。圖為加州14歲少女Melody Chung，13日高興握拳接受接種輝瑞疫苗。(Getty Images)

參與紐約時報5月新民調的共723名流行病學專家指出，儘管近期新冠新增確診案例減少，也不需要一直戴口罩，但青少年與兒童未接種疫苗 ，新冠疫情 就不會有終結的一日。

流行病學專家認為，要真正終結疫情，得至少讓全美各年齡層共70%人口接種疫苗，才能在無放疫措施的情況下，更安全恢復多數日常活動。

孩童尚無核准疫苗可用

青少年本周才開始接種疫苗，12歲以下孩童則尚未有獲國家批准的疫苗可用；約翰霍普金斯大學流行病學主席塞列塔諾(David Celentano)表示：「孩童是終結疫情的關鍵。」

儘管流行病學家樂觀認為疫情會結束，但時間恐不如多數美國 人以為的那麼早；他們預期，新冠肺炎在五年內會變得更像流感，傳播率低，每年仍會造成一些人病歿，但不再是需要封城的公衛危機。

接種疫苗日漸普遍，全美新確診案例大量減少，但專家指除非兒童也都能大量接種，否則疫情難以消失，全美預定秋季可為幼童接種。圖為康州13歲少年穆羅13日高興握拳接受接種輝瑞疫苗。(Getty Images)

不過目前仍不清楚美國能否達到七成接種率，就算國內病例減少，但全球許多疫苗短缺的國家依舊出現漸增的病例。

根據翰霍普金斯大學15日數據，全球新冠確診1億6216萬5030例，死亡33萬6403人；美國確診329萬2249例，死亡58萬5690人。

根據約翰霍普金斯大學數據，美國14日新增確診逾4萬1000例，雖比前一日逾3萬8000例確診更多，但依舊低於1月2日單日新增逾30萬例；另外，美國14日新增742人病歿，低於前一日的802人。

根據紐時民調，85%的流行病學家認為，美國可望在今夏國慶時安全齊聚，一如拜登總統的預期；但有更多學者認為，學校有機會在秋季完全開放，而民眾可在冬季佳節時安全在室內與家人團圓聚會。

CDC宣布已完全接種疫苗者，室內室外可不戴口罩，恢復正常生活，但仍有人半信半疑。圖為亞特蘭大市一家餐廳消費者14日聚餐，聲稱依照CDC新指南，他們都打過疫苗，抵抗力已達94%，所以可以聚餐。(美聯社)

孩童可能成為病毒宿主

半數受訪的流行病學家表示，包括孩童要有至少80%的國人接種疫苗才能安全回歸日常生活；雖然孩童比成人更不易出現重症，但他們可能成為病毒宿主，讓病毒得以繼續變種與傳播。

科學家表示，美國人不願接種疫苗是終結疫情行動的最大威脅；他們擔心新冠變種病毒大增，以及太快回歸疫情前常軌，另有22%的學者擔心公衛政治化可不利抗疫。

逾80%受訪專家認為，民眾在室內與陌生人待在一起，以及在戶外群聚時應繼續戴口罩長達一年。

新冠肺炎何時才能被視為終結，專家認為接種率比新增確診、病歿與住院人數更相關，因為疫苗能降低其他變因的數字。