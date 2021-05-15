中資在德州建風電廠 參議員憂是特洛伊木馬

美國 之音報導，德州 參議員正設法阻止一項中國 對美國風力發電的投資項目，擔心這是中國的特洛伊木馬，恐威脅美國關鍵基礎設施安全。分析人士指出，未來類似事件將有增無減。

2015年以來，GH美國能源公司（GH America Energy）在德州巴爾韋德郡（Val Verde County）買下14萬英畝左右土地，打算建造藍山風電廠（Blue Hills Wind Farm）。這座風電廠距離美國最大飛行員訓練基地勞夫林空軍基地（Laughlin Air Force Base）不到112公里。

而令人憂心的是，GH美國能源公司是中國上市公司廣匯能源的子公司，而廣匯能源的老闆是人稱新疆首富的孫廣信。反對建造藍山風電廠的人擔心，GH美國能源公司可能與中國軍方有關聯，可能會藉距離美國空軍基地如此近的風電廠從事間諜活動。

帶頭反對藍山風電廠項目的德州參議員康貝爾（Donna Campbell）日前接受美國之音訪問時指出，他們計劃建造213公尺高的風力渦輪機，比正常的風力渦輪機高出許多。此外，該項目還計劃在風電廠附近修建長達3048公尺的跑道。更可疑的是，這個項目選擇地點其實不怎麼有風。

康貝爾不禁懷疑說：「當你深入觀察這個項目時，就會覺得它更像是特洛伊木馬。」

另一個主要擔憂在於基礎設施安全。藍山風電廠完工後將連結德州電網，這是美國3大電網之一。一旦如此，中國便有機會接觸到美國重要電網的技術、數據和軟硬體。有人擔心這將提供中國駭客對美國電網發動網路攻擊的機會。

康貝爾對美國之音說：「入侵我們的基礎設施將對我們的國家安全構成威脅。目前還沒有證據證明這家中國公司有意這麼做，但是這個項目會讓美國的電網處在敵對國家的影響之下。他們連接上我們的基礎設施，就能蒐集到情報，了解我們州的弱點，還會威脅到其他關鍵基礎設施。」

雖然存在這些擔憂，但是美國外來投資審查委員會（CFIUS）2020年審議結果顯示，只要藍山風電廠確保風力渦輪機不會影響勞夫林空軍基地的低空飛行訓練就行，為該項目開綠燈。

面對這樣的結果，德州議員們決定採取行動，從州級層面阻止該項目。

康貝爾提出「孤星基礎設施保護法案」（Lone Star Infrastructure Protection Act)，禁止中國、俄羅斯、伊朗、北韓等敵對國家的公司涉足德州關鍵基礎設施。包括不允許這些外國公司投資或參與建造德州關鍵基礎設施；不允許他們收購當地關鍵基礎設施企業；也不允許這些公司的項目連接德州的關鍵基礎設施等等。

康貝爾表示，她希望這個法案能阻止藍山風電廠項目。

這項法案4月在德州參議會獲得一致通過，目前正在德州眾議會審議。