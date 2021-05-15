完成疫苗接種可免戴口罩 美民眾反應分歧

美國疾病管制暨預防中心（CDC）更新指南，建議如果已經全劑量接種疫苗，無需佩戴口罩即可在戶外聚會或進行活動。Getty Images

美國 疾病管制暨預防中心（CDC）更新指引，允許完整接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗 的人，在大多數場所不須戴口罩 ，美國民眾對此反應不一。

美國疾管中心昨天建議完整接種疫苗的人在室外不須戴口罩，在室內多數地方也可不用佩戴，有些人對此建議持謹慎態度，且感到困惑，其他原本就很少戴口罩的人則不以為意。不過，這項更新版防疫指引不適用於大眾運輸工具和監獄等地。

24歲的杜馬（Allison Douma）上個月已經完整接種疫苗，她在華盛頓特區遛狗，戴著口罩受訪時說：「我對這個建議感到不安。我覺得不安全，因為疫苗接種率降低，我很擔心病毒變異。」

德州州長艾波特（Greg Abbott）3月就下令取消德州的強制戴口罩規定，因此勒波克（Lubbock）當地居民大多沒有把疾管中心的指引放在心上。

在勒波克一家披薩店工作、20歲的波尚（Riker Beauchamp）說：「媒體說口罩可以阻擋病毒，我不認為口罩有媒體說的那麼有用。人們甚至一開始就沒有正確戴好口罩。」

還沒接種疫苗的波尚表示，如果店家要求他戴，他才會戴；如果店家不在乎，他就不會戴。他也說，自由派人士製造出恐懼，逼人一定要戴口罩。

美國許多地區的民眾已經有好幾個月沒戴口罩。南加州大學（University of Southern California）朵恩塞夫經濟與社會研究中心（Dornsife Center for Economic and Social Research）1月調查發現，就算在疫情高峰期間，仍有一半美國人出入公共場所不戴口罩。

在紐約市一家藝術中心工作、39歲的坎崔克（Maggie Cantrick）表示，她還沒有準備好在採購食品雜貨店等場所不戴口罩。她說：「我已經完整接種疫苗，就可以脫下口罩？這太瘋狂了！」

法新社報導，美國零售業龍頭沃爾瑪（Walmart）今天表示，完整接種疫苗的顧客進入店內可以不用戴口罩，下週開始完整接種疫苗的員工也可以不用戴。

沃爾瑪在聲明中表示：「今天開始，歡迎接種過疫苗的顧客和會員不戴口罩入店，我們將持續要求未接種疫苗的顧客和會員戴口罩進入商店和俱樂部。」沃爾瑪也表示，若地方當局強制規定，仍將要求顧客入店戴口罩。

沃爾瑪說，5月18日起，接種疫苗超過2週的員工可以不用戴口罩，對於提出證明已注射疫苗的員工，Walmart將給予75美元獎金。