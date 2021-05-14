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挺川盟友使出「美人計」揪不忠者 前國安顧問中計

挺川盟友使出「美人計」揪不忠者 前國安顧問中計

記者顏伶如／綜合報導
國家安全顧問麥馬斯特（左）曾與企業主管吃晚餐時，以「白癡」、「笨蛋」及「幼稚園小孩智商程度」形容川普。取材自臉書
國家安全顧問麥馬斯特（左）曾與企業主管吃晚餐時，以「白癡」、「笨蛋」及「幼稚園小孩智商程度」形容川普。取材自臉書

紐約時報報導，前總統川普執政期間，挺川盟友為了揪出政府團隊裡效忠國家超過效忠川普的「深州」(deep state)分子，透過英國情報員出身的間諜招攬女記者、實境節目女參賽者，使出「美人計」在華府餐廳與前任白宮國家安全顧問麥馬斯特(H.R. McMaster)等官員共進晚餐，真正目的則是誘導官員說出批評川普的真心話。

麥馬斯特曾以白癡形容川普

新聞網站BuzzFeed曾在2017年報導指出，國家安全顧問麥馬斯特曾與企業主管吃晚餐時，以「白癡」、「笨蛋」及「幼稚園小孩智商程度」形容川普。

紐約時報報導，川普盟友認為陸軍中將麥馬斯特效忠國家勝於效忠川普，因此以1萬元酬勞代價安排外型豔麗的德州女記者塔拉‧普萊斯(Tarah Price)接近麥馬斯特，在麥馬斯特經常光顧的一家華府義大利餐廳裡，設法誘導他說出對川普不敬的談話。

出生於俄羅斯，曾參加競賽型實境節目「我要活下去」(Survivor)的參賽者之一安娜‧柯哈特(Anna Khait)，則被安排接近國務院官員，假裝約會卻記錄官員說出不喜歡川普的私下談話。

柯哈特13日晚間在推特發文寫道：「對那些本來就應該對美國民眾坦白的人展開調查，並不算非法。」

行動前先受訓 住租金萬元豪宅

報導指出，參與「美人計」計畫的女性有著「巴西」(Brazil)或「老虎」(Tiger)等行動代號，住在每月租金1萬元的華府喬治城(Georgetown)六臥豪華公寓，由於居住地點高度保密，搭乘優步(Uber)時必須在一段距離之外便下車。

這些女性加入行動之前則先飛往懷俄明州，在黑水公司負責人普林斯(Erik Prince)的家族牧場受訓。

普林斯的姊姊是川普政府教育部長蓓西‧狄弗斯(Betsy DeVos)，普林斯因旗下維安公司人員謀殺伊拉克百姓案，2014年被聯邦法院遭到定罪，但川普卸任之前為普林斯特赦。

普林斯與川普關係密切，2016年大選期間便與當時為共和黨候選人的川普見面，討論伊朗政策；普林斯曾代表川普，在塞席爾群島與阿拉伯聯合大公國、俄羅斯人士會面，也曾代表川普與委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)見面。

紐約時報報導，普林斯聘請前任英國情報員塞登(Richard Seddon)，負責招攬「美人計」行動計畫女性；普林斯與塞登也與右翼臥底調查組織「真理計畫」(Project Veritas)配合展開行動。

川普 紐約時報 華府

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