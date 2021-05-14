殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒在阿拉巴馬州落網。(取自臉書)

涉嫌槍殺耶魯大學 26歲華裔碩士生蔣凱文 (Kevin Jiang)的29歲麻省理工學院(MIT)學生潘勤軒 (Qinxuan Pan，音譯)13日在阿拉巴馬州 落網。

麻州警察局發言人普羅科皮奧(David Procopio)表示，他已在13日晚間、14日凌晨於阿拉巴馬州被美國法警拘留；他說，麻省警方也協助了此次逮捕行動。

康州地區副警長達菲(Matthew Duffy)也證實了潘勤軒被捕的消息，他在一份新聞稿中表示，法警海灣沿岸地區逃亡特遣部隊(U.S. Marshals Gulf Coast Regional Fugitive Task Force)、法警阿拉巴馬中部分區與蒙哥馬利警察局(Montgomery Police Department)已聯合將「逃犯潘勤軒」逮捕。

2月6日晚，耶魯大學環境學院26歲的碩士生蔣凱文被發現死於車外，身上受多處槍傷，而當日他和自己求婚僅一周的未婚妻佩里(Zion Perry)在一起。

佩里之前是麻省理工學院的本科生，她在2020年3月的一場舞會上被拍到與潘勤軒有過交談，但當局沒有透露其他任何聯繫。

聯邦法警在全國範圍內對主嫌潘勤軒展開搜捕，四月初他登上了國際刑警組織發出的紅色通緝令。