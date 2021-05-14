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佛州州長德桑提斯現身電視里民大會 角逐2024意味濃厚

記者顏伶如／綜合報導
佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)。美聯社
佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)。美聯社

盛傳有意爭取代表共和黨參加2024年總統大選的佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)，12日晚間參加保守派新聞媒體「新聞極限」(Newsmax)舉辦的電視里民大會，言談之間流露爭取更上一層樓的積極意味。新聞網站Axios報導分析，德桑提斯角逐2024年大選的競選活動，其實已經揭開序幕。

民調機構特拉法加集團(Trafalgar Group)本周稍早公布最新民調顯示，打算在共和黨初選當中投票的選民中，35%表示若德桑提斯獲得共和黨提名，將在2024年總統大選為他投下一票。在目前傳出有意參加共和黨初選的政治人物中，德桑提斯支持度在這份民調裡遙遙領先，但前提是前總統川普不再參選。

新聞周刊(Newsweek)分析，德桑提斯處理疫情的手段，普遍獲得共和黨選民肯定。佛州比其他州都提早一步取消防疫規定，對於疫苗護照(vaccine passports)構想則是強烈反對。

在特拉法加集團民調中，共和黨德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)支持度排名第二，獲得15.3%。2012年共和黨總統候選人、猶他州聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)支持度為10.3%，前副總統潘斯支持度則有10%。

新聞網站Axios報導，12日晚間長達一小時的「新聞極限」(Newsmax)電視里民大會上，德桑提斯言談當中透露角逐2024年總統大選的明顯意圖。

相較於12日上午懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)被撤銷眾院共和黨會議(House Republican Conference)主席頭銜，德桑提斯在這場里民大會上強調對川普絕對效忠，並說最近才剛跟川普一起打高爾夫球，兩人經常通電話。對於拜登總統各項施政，德桑提斯發言中只要有機會便提出批評。

Axios網站報導，德桑提斯在里民大會的表現讓人清楚看出，他的眼光並未放在爭取州長連任。

2018年州長選舉，德桑提斯以差距僅0.4%的得票率險勝民主黨對手，對於即將到來的2022年連任選舉，德桑提斯在里民大會上並未多談，完全沒有提到主要挑戰者民主黨對手克利斯特(Charlie Crist)。

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