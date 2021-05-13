解除危機…「殖民油管」遭攻擊數小時後就付500萬贖金

圖為本月10日位於馬里蘭州巴爾的摩的「殖民油管」貯油糟。(Getty Images)

東岸最大燃油管道運營商「殖民油管」(Colonial Pipeline)遭勒索病毒攻擊被迫暫停作業，在東南部引發囤油恐慌；雖已在12日晚間重啟油管運作，但多家媒體報導指，該公司最後付了500萬元贖金，才解除病毒危機。

彭博社引述知情人士報導，殖民油管在遭攻擊後的數小時就支付贖金，駭客才提供解密工具以修復其電腦網路系統，但速度很慢，預計本周末可恢復所有管道輸送。

該公司每天輸送250萬桶汽油、柴油及航空燃油和其他精煉產品，占美國 東岸供應量的45%；上周五遭到網絡犯罪團伙攻擊，被迫中斷運營，政府隨即宣布進入緊急狀態，以便燃油可通過道路運輸，保障供油無虞。

儘管政府及行業官員反覆重申有充足存量，公眾無須恐慌囤購，但還是有許多人爭相加油，甚至載了多個汽油桶裝油，導致11個州出現短缺，至少1萬2000座加油站售盡，美國平均油價 也近七年首度突破每加侖三元。

聯邦調查局(FBI)指，發動攻擊的是網路犯罪集團「DarkSide」，拜登 總統13日也表示，調查顯示駭客來自俄羅斯，但與俄羅斯政府無關。

拜登13日就此發表講話指出，殖民油管公司在美國東岸運營全長5500哩的燃油管道，歷史上從未關停過，因此恢復需要一些時間，預計本周末至下周恢復正常；政府也將協助確保燃油供應無虞，並要求聯邦政府與私營企業加強合作，共享資訊、應對網路安全挑戰。

拜登提醒公眾勿再恐慌囤油，未來數天不要過多加油，否則只會拖慢恢復速度；他也警告加油站，不可趁機哄抬油價。