白宮官員：美台交往基於美台非官方關係利益

美國白宮國安會官員表示，美國對台灣當局的交往都是基於美國利益，與美台非官方關係的利益。 路透

白宮國家安全會議中國與台灣事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger）13日表示，新對台交往準則仍基於台灣關係法 ，反應美台非官方關係的現況，符合美國 與美台關係的利益，並非試著力壓北京 或站在北京那一邊。

美國國務院4月9日宣布，完成並對內發布與台灣交往的新準則，在原有的「一個中國政策」架構下，放寬與台灣往來的規定，美國官員將可到駐美代表處和雙橡園，與台灣官員會面；美國官員仍不得參加「複雜化一中政策的主要節日活動」（國慶酒會）。

金融時報當時報導，拜登政府官員說，主權限制沒有取消，「但把它們隔得更開，這樣兩岸都會開心。」

羅森伯格說，新對台交往準則基於台灣關係法，並應台灣保證法完成檢討；反應美台現況，符合美國利益，也符合美國與台灣的非官方關係利益。

川普政府國務卿龐培歐（Mike Pompeo）今年1月9日趕在政權交接前十天，宣布取消美台交往規範，稱這是「自我施加的」限制，行政機關可將以往國務院發布的對台交往準則視為無效。

羅森伯格表示，龐培歐廢除對台交往準則，就沒有準則了，她們接手後發現，這對內造成更多疑問，美國政府官員不知該怎麼做、可以做什麼，反而因為不夠清楚而更保守。

「美國對台灣當局的交往都是基於美國利益，與美台非官方關係的利益。」羅森伯格表示。

羅森伯格說，美國高度關注北京對台脅迫日增，此外，美國仍基於長期的一中政策處理對台的非官方關係。

羅森伯格表示，對台政策中有很多元素，包括防衛、經濟、科技結合民主治理，及台灣如何有意義參與世界衛生大會（WHA），都要符合一中政策。