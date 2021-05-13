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白宮官員：美台交往基於美台非官方關係利益

白宮國安會官員：需發展對中穩定競爭框架

記者張文馨／華盛頓報導
白宮國安會中國與台灣事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger）。（美聯社）
白宮國安會中國與台灣事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger）。（美聯社）

白宮國家安全會議中國與台灣事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger）13日說，美國認為需要發展「對中穩定競爭框架」，美中競爭不必然導致衝突，且避免衝突才符合雙方利益。

喬治華盛頓大學13日舉辦線上研討會，邀請羅森伯格談拜登政府的對中與對台政策。

拜登上台後對中強硬不輸前總統川普，被認為是政策延續。

羅森伯格表示，拜登作法與前總統川普政府不同，川普目標是「拖慢中國」，熱愛美式足球的她以此舉例，川普政府都在防守陣勢的阻截和擒抱（blocking and tackling），沒有真正進攻。此外，川普政府也不與盟友合作。

羅森伯格表示，川普的價值觀是組成抗中架構，以此為武器；川普時期不同部門推出很多中國政策，其中有些自相矛盾。

羅森伯格說，拜登眼中的價值是要能證明民主，拜登和中國國家主席習近平2月10日通話時，拜登花了10分鐘跟習近平談價值。

羅森伯格表示，拜登政府對中政策有三大支柱，包括投資國內以厚植競爭實力，找回盟友以站上最有力的競爭位置，第三則是直接與中國互動。

羅森伯格表示，從拜登以降到工作層級，都與中國對口保持公開互動管道，她與白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell），與中國駐美大使崔天凱能開誠布公找尋合作領域。

羅森伯格也說，在北韓、伊朗和阿富汗議題上，美中有固定管道對話。

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