商務委員會通過「無盡邊界法」1120億元提升科技競爭力

參院商務委員會12日通過《無盡邊界法案》，計劃投入1000億美元至科學及先進技術研究。圖為提案人之一的參院民主黨領袖舒默(左)回答記者問題。(路透)

參院 商務委員會12日通過《無盡邊界法》（Endless Frontier Act），計畫在未來五年投入1120億美元，加強基礎科學及先進技術研究，以利在全球舞台進行競爭，主要是為了與中國相抗衡。法案接下來將送交院會等候表決。眾議院方面同時正推動類似的法案。

面對日益激烈的競爭，美國 聯邦參議院12日以14票贊成4票反對通過的《無盡邊疆法》，將要求美國政府投資 基礎和先進科技研究、商業化，以及重要科技領域的教育、訓練計畫，包括人工智慧（AI）、半導體、量子計算、先進通訊、生物科技與先進能源等。

●另撥百億美元 設區域技術中心

除了用於技術研究和科學的之外，也規畫另撥100億美元以選定至少十座區域技術中心，並擬定供應鏈危機因應計畫。

許多國會議員希望利用這項法案推進其他要務，並附帶其他提案。民主黨參議員皮特斯（Gary Peters）及共和黨參議員圖恩（John Thune），都想藉這項法案加速推廣數以千計的自動駕駛汽車。

共同提案的共和黨聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）說，美國在科學和科技領域的優勢「岌岌可危，中國數十年來利用竊取智慧財產和產業間諜來拉近與美國之間的科技差距，這種方法不僅危及我們的經濟安全，也威脅我們的生活」。

法案另將撥款100億美元給指定的至少十個區域科技中樞，並創造供應鍊危機因應計畫，來解決諸如衝擊汽車生產的半導體晶片短缺等問題。

這項法案仍須參院全院通過，聯邦眾議院也在進行類似程序。

與共和黨參議員楊恩（Todd Young）共同發起的參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示：「這項法案將讓美國得以勝過中國等國家競爭，創造更多高薪的美國工作，也有助改善我國經濟。」

●新冠流行 暴露未投資科學後果

舒默解釋，《無盡邊界法》是針對研究、教育和培訓、技術轉讓和整個美國更廣泛的創新生態系統的必要投資，新冠病毒大流行顯示美國準備不足的問題，暴露了長期未能充分投資於科學研究的後果。

舒默說：「美國與世界其他地區之間的科學技術差距正在迅速縮小，這威脅到我們的長期健康，經濟競爭力和國家安全。」

舒默在表決後發出的聲明中表示，打算在本月前讓參院全院「考慮並完成」這項立法，他預期這項法案會獲得兩黨強力支持。

根據法案，美國商務部將獲指示建立「供應鏈彈性與危機因應計畫」，內容包括提升「供應鏈抵禦和恢復能力，以因應疫情、生物威脅、網路攻擊、極端天氣事件、恐怖攻擊和地緣政治攻擊、大國衝突及其他威脅等衝擊」。

法案也尋求促進基礎研究來加速創新，提升關鍵的礦產開採策略和技術，消除「國家對易受供應中斷影響的礦產和礦物材料的依賴」。