我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：油管被駭並非俄政府 籲民勿囤油 本周末恢復正常

90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到

商務委員會通過「無盡邊界法」1120億元提升科技競爭力

編譯季晶晶／綜合外電
參院商務委員會12日通過《無盡邊界法案》，計劃投入1000億美元至科學及先進技術研究。圖為提案人之一的參院民主黨領袖舒默(左)回答記者問題。(路透)
參院商務委員會12日通過《無盡邊界法案》，計劃投入1000億美元至科學及先進技術研究。圖為提案人之一的參院民主黨領袖舒默(左)回答記者問題。(路透)

參院商務委員會12日通過《無盡邊界法》（Endless Frontier Act），計畫在未來五年投入1120億美元，加強基礎科學及先進技術研究，以利在全球舞台進行競爭，主要是為了與中國相抗衡。法案接下來將送交院會等候表決。眾議院方面同時正推動類似的法案。

面對日益激烈的競爭，美國聯邦參議院12日以14票贊成4票反對通過的《無盡邊疆法》，將要求美國政府投資基礎和先進科技研究、商業化，以及重要科技領域的教育、訓練計畫，包括人工智慧（AI）、半導體、量子計算、先進通訊、生物科技與先進能源等。

●另撥百億美元 設區域技術中心

除了用於技術研究和科學的之外，也規畫另撥100億美元以選定至少十座區域技術中心，並擬定供應鏈危機因應計畫。

許多國會議員希望利用這項法案推進其他要務，並附帶其他提案。民主黨參議員皮特斯（Gary Peters）及共和黨參議員圖恩（John Thune），都想藉這項法案加速推廣數以千計的自動駕駛汽車。

共同提案的共和黨聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）說，美國在科學和科技領域的優勢「岌岌可危，中國數十年來利用竊取智慧財產和產業間諜來拉近與美國之間的科技差距，這種方法不僅危及我們的經濟安全，也威脅我們的生活」。

法案另將撥款100億美元給指定的至少十個區域科技中樞，並創造供應鍊危機因應計畫，來解決諸如衝擊汽車生產的半導體晶片短缺等問題。

這項法案仍須參院全院通過，聯邦眾議院也在進行類似程序。

與共和黨參議員楊恩（Todd Young）共同發起的參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示：「這項法案將讓美國得以勝過中國等國家競爭，創造更多高薪的美國工作，也有助改善我國經濟。」

●新冠流行 暴露未投資科學後果

舒默解釋，《無盡邊界法》是針對研究、教育和培訓、技術轉讓和整個美國更廣泛的創新生態系統的必要投資，新冠病毒大流行顯示美國準備不足的問題，暴露了長期未能充分投資於科學研究的後果。

舒默說：「美國與世界其他地區之間的科學技術差距正在迅速縮小，這威脅到我們的長期健康，經濟競爭力和國家安全。」

舒默在表決後發出的聲明中表示，打算在本月前讓參院全院「考慮並完成」這項立法，他預期這項法案會獲得兩黨強力支持。

根據法案，美國商務部將獲指示建立「供應鏈彈性與危機因應計畫」，內容包括提升「供應鏈抵禦和恢復能力，以因應疫情、生物威脅、網路攻擊、極端天氣事件、恐怖攻擊和地緣政治攻擊、大國衝突及其他威脅等衝擊」。

法案也尋求促進基礎研究來加速創新，提升關鍵的礦產開採策略和技術，消除「國家對易受供應中斷影響的礦產和礦物材料的依賴」。

美國 投資 參院

上一則

拜登：油管被駭並非俄政府 籲民勿囤油 本周末恢復正常

延伸閱讀

劉醇逸慶祝亞太裔傳統月 表彰李揚國與5亞裔青年

劉醇逸慶祝亞太裔傳統月 表彰李揚國與5亞裔青年
疫情好轉 凌晨出行人多 舒默促地鐵恢復全天運營

疫情好轉 凌晨出行人多 舒默促地鐵恢復全天運營
舒默促紐約市地鐵恢復24小時運行

舒默促紐約市地鐵恢復24小時運行
麥康諾批拜登百日表現令人失望 舒默：不煽動不撒謊就是成就

麥康諾批拜登百日表現令人失望 舒默：不煽動不撒謊就是成就

熱門新聞

八卦媒體爆料，指微軟共同創辦人比爾蓋茲(左)和妻子梅琳達(右)的離婚是「不友好分手」，梅琳達和家人對蓋茲做的很多事情都很憤怒。(美聯社)

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

2021-05-07 02:25
王喆對於被捲入蓋茲離婚事件，5日透過微博否認傳聞。（取材自微博）

傳是蓋茲情人 中國翻譯王喆：愈傳愈瘋

2021-05-06 10:38
拜登總統10日在白宮發表談話指出，正在領取失業救濟的民眾，如果遇到「適合工作」，就應把握就業機會，否則將喪失失業津貼。(路透)

拜登：不積極「找工作」 將失去失業金

2021-05-10 23:38
在川普彈劾案中投下贊成票的共和黨懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)，12日上午遭共和黨眾院黨團撤銷領導地位。美聯社

錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨

2021-05-12 11:54

1張圖看疫情：全美3281萬人確診 35.4%民眾完成接種

2021-05-13 03:00
類似「黑暗面」的國際駭客組織，勢力似乎越來越大，不斷挑戰執法單位。圖為國土安全部的官黴。(路透)

攻擊美輸油管的駭客團體是老手？這次可能失算了

2021-05-09 21:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請

每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請
禁忌的愛？川普女兒、媳婦被爆與特勤「過往甚密」

禁忌的愛？川普女兒、媳婦被爆與特勤「過往甚密」
「控制住了」美單日600染疫死 10個月來新低

「控制住了」美單日600染疫死 10個月來新低
比爾蓋茲親口說出離婚原因 這群人先知道

比爾蓋茲親口說出離婚原因 這群人先知道
90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到

90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到