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拜登：油管被駭並非俄政府 籲民勿囤油 本周末恢復正常

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拜登：油管被駭並非俄政府 籲民勿囤油 本周末恢復正常

記者羅曉媛／華盛頓報導
拜登總統13日發表講話指出，燃油作業預計本周末可恢復正常，提醒公眾勿再恐慌囤油，聯邦政府也採取了多項措施協助燃油供應。美聯社
拜登總統13日發表講話指出，燃油作業預計本周末可恢復正常，提醒公眾勿再恐慌囤油，聯邦政府也採取了多項措施協助燃油供應。美聯社

美國最大燃油管道運營商Colonial Pipeline遭勒索病毒攻擊，暫停作業數日，並在12日晚間重啟油管運作；拜登總統13日就此發表講話指出，燃油作業預計本周末可恢復正常，提醒公眾勿再恐慌囤油，聯邦政府也採取了多項措施協助燃油供應。

影片來源：YouTube NBC News頻道

他並指，調查顯示此次駭客攻擊並非來自俄羅斯政府，但有充分證據顯示發動攻擊者來自俄羅斯，他已下令要求聯邦政府與私營企業加強合作，共享資訊、提升應對網路安全挑戰的作業，並呼籲參院儘快通過其在網路安全方面的人事任命。

拜登說，Colonial Pipeline在美國東岸運營全長5500哩的燃油管道，歷史上從未關停過，因此恢復需要一些時間，預計本周末至下周恢復正常，一開始可能會有些磕磕絆絆，但其政府已透過各項命令協助確保燃油供應無虞，例如聯邦環保署給多地提供為期20天的緊急燃油豁免，以便更靈活地調度現有燃油保障供應。

他也向美國民眾喊話，提醒不要恐慌，目前只是暫時情況，未來數天不要過多加油，恐慌囤油只會延緩恢復進程；他並提醒加油站此時不要哄抬油價、從消費者身上牟利，「這是發動攻擊的駭客想做的，而不是我們」。

Colonial Pipeline公司每天輸送250萬桶汽油、柴油及航空燃油和其他精煉產品，運送量占美國東海岸供應量的45%；該公司在上周五遭到網絡犯罪團伙攻擊，被迫中斷運營，美國政府隨即宣布進入緊急狀態後，以便燃油可通過道路運輸，保障供油無虞。

儘管政府及行業官員反覆重申美國有充足燃油，公眾無須恐慌囤購，但期間還是許多人爭相加油，導致11個州出現燃油短缺，至少1萬2000座加油站燃油售盡，美國平均油價也七年來首度突破每加侖3元。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

美國 拜登 油價

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