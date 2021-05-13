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中國公安部官員子女赴美簽證被拒 北京：破壞中美交往

中國公安部官員子女赴美簽證被拒 北京：破壞中美交往

特派記者呂佳蓉／北京即時報導
中國外交部發言人華春瑩。(中新社)
中國外交部發言人華春瑩。(中新社)

中國一名大學生到美國大使館簽證被拒，理由是其父是公安部人員。中國外交部發言人華春瑩指出，美方作法不利於中美健康正常發展，人為破壞中美兩國正常的人員交往。

綜合中媒報導，今天中國外交部例行記者會上，有媒體提問，消息指出，有中國的本科新生（即大學新生）到美國大使館簽證被拒簽，理由是其父親是公安部的工作人員。在美方簽證官員的便條中提到，這是鑒於美國國務卿的指示，停止頒發對於中國的移民局、安全部、公安部等現役人員的配偶和子女的簽證；便條中也提到，理由是中國拒絕接收由美國遞解回中國的中國公民。

對此，華春瑩指出，「我剛剛看到有關資訊，我的同事給我打了一個美國簽證提醒，提醒寫道，上述身分人員子女入讀美國學校暫停發放簽證。」

華春瑩表示，「這是一個很好的例子，證明美國出於政治原因，人為破壞中美兩國正常的人員交往。這也不利於中美兩國關係的健康正常發展」。

華春瑩反問，「按照美方這樣的邏輯，中方是否應該拒絕給予美國情報執法部門人員以及他們的家屬頒發來華簽證？」中方希望美方能夠認識到他們的錯誤，為中美兩國正常的人員交往創造合適的條件。

美國 簽證 中國

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